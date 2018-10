Jetzt ist es also soweit. Es geht bergab. Und zwar schnell und heftig. So weit, so unüberraschend. Trotzdem eine gute Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme. Stellt sich natürlich die Frage, was man jetzt überhaupt kontrollieren sollte. Ich gehe da immer eine feste List durch. -) Girokonto -) Sparkonto -) Kreditkartenabrechnung -) Depot Wo sich wenig tut Beginnen wir beim Girokonto. Fehlt da was? Nein, alles noch da. Auch wenn die Tendenz im Monatsverlauf naturgemäß fallend ist. Schauen wir weiter zum Sparkonto aka "die eiserne Reserve". Auch hier ist tatsächlich noch alles da. Weiterhin unverzinst. Aber was solls. Jetzt noch zur Kreditkartenabrechnung schauen. Ja, auch die haben nicht geschlampt. Alle getätigten Ausgaben ...

