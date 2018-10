Sitzung wird praktische Fallstudien führender globaler CIOs vorstellen

Masergy, ein führender Anbieter von sicheren hybriden Netzwerk-, Cloud-Kommunikations- und Managed-Security-Lösungen, gab bekannt, dass Nate Grinnell, Senior Director und strategischer Partner bei Masergy, "Disrupt Dominate Your Industry Via Digital Transformation" auf dem Gartner Symposium/ITxpo 2018 in Barcelona, Spanien, am Mittwoch, dem 7. November, von 12:15 bis 12:45 Uhr vorstellen wird. Die Sitzung wird Fallstudien zum Erfolg der digitalen Transformation von globalen CIOs, die mit Masergy zusammengearbeitet haben, behandeln.

"Die digitale Transformation erfordert eine starke IT-Basis, und Kunden von Masergy haben Reife dabei bewiesen, die Grundlagen für Innovationen zu schaffen", sagte Grinnell. "Das Gartner Symposium ist ein ideales Forum, um zu zeigen, wie ambitionierte CIOs das Unternehmen durch Schlüsselphasen der Bereitschaft zur digitalen Transformation führen. Wir teilen ihre bewährten Praktiken und helfen IT-Führungskräften, den Vorbereitungsprozess zu beschleunigen."

Die Sitzung wird behandeln:

Bewährte Praktiken zur Schaffung einer Basis für IT-Innovationen

Vorhandene Hindernisse und zu vermeidende Fallen

Die Bedeutung von Netzwerkagilität, Echtzeitanalyse und Sicherheitsplanung

Über das Gartner Symposium/ITxpo

Das Gartner Symposium/ITxpo ist das weltweit bedeutendste Treffen von CIOs und leitenden IT-Führungskräften. Diese Veranstaltung liefert unabhängige und objektive Inhalte mit Kompetenz und Stellenwert des weltweit führenden IT-Forschungs- und Beratungsunternehmens und bietet Zugang zu den neuesten Lösungen von Schlüsseltechnologieanbietern. CIOs und IT-Führungskräfte verlassen sich auf das Gartner Symposium/ITxpo, um Einblicke zu erhalten, wie ihre Unternehmen IT nutzen können, um geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen und betriebliche Effizienz zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf www.gartner.com/us/symposium.

Über Masergy

Masergy besitzt und betreibt die größte unabhängige Software Defined Platform weltweit und bietet sichere hybride Netzwerk-, Cloud-Kommunikations- und Managed-Security-Lösungen für globale Unternehmen. Unsere patentierte Technologie, maßgeschneiderten Lösungen und unser unübertroffenes Kundenerlebnis sind dafür verantwortlich, dass sich immer mehr führende Unternehmen auf Masergys Leistungen verlassen, die ihre Erwartungen übertreffen. Erfahren Sie mehr über Masergy und folgen Sie uns auf unserem Blog Transforming Enterprise IT, Twitter@Masergy, LinkedIn und Facebook.

