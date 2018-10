Für die Aktie von Aurora Cannabis ging es nun noch weiter nach unten. Der Wert hat am Montag abhängig von den Börsenplätzen einen mächtigen bzw. sehr mächtigen Abschlag hinnehmen müssen. Dabei sind die Kurse zumindest um 10 % nach unten gerauscht und bestätigen, was auch an dieser Stelle aus charttechnischer Sicht bereits prognostiziert wurde.

Aurora Cannabis hat nach einem Minus von mehr als 24 % innerhalb eines Monats den charttechnischen Abwärtstrend bereits angetreten. Wahrscheinlich geht ... (Frank Holbaum)

