Der Dividenden-Wert Allianz konnte am Montag die gute Stimmung am Markt für sich nutzen. Die Aktie ging gleich mit einem Plus von fast 2 % die Erholung an und ist nun aus Sicht von Chartanalysten zumindest für eine Seitwärtsbewegung gut aufgestellt. Der Wert war aus dem vormaligen Seitwärtstrend leicht in den Abwärtsmodus gerutscht, befindet sich nun allerdings wieder auf dem Weg der Erholung.

Indes: Die wichtigsten Hürden warten noch. Bei 185 bis 187 Euro ist die erste Prüfung zu absolvieren. ... (Frank Holbaum)

