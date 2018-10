Qingdao, China (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Le symposium international sur l'art calligraphique de Kang Youwei et la première Biennale internationale de calligraphie de Qingdao ont eu lieu à Qingdao du 27 au 28 octobre 2018. Environ 200 experts, chercheurs et calligraphes de 16 pays et régions, dont la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon, ont participé à cet événement.



Le symposium a reçu plus de 60 thèses couvrant de nombreux aspects tels que l'impact en Chine et à l'étranger de l'art calligraphique de Kang Youwei. De célèbres sinologues tels que Pan Weijun, arrière-petite-fille de Kang Youwei, Jean-Marie Simonet, chef honoraire de la section chinoise du Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, et André Kneib, professeur à l'INALCO, ont analysé l'oeuvre calligraphique de Kang Youwei.



La vie et l'oeuvre de Kang Youwei (1858-1927), un important homme politique, penseur et éducateur de la fin de la dynastie Qing en Chine, sont étroitement liées à l'histoire de Qingdao. Il est l'auteur du portrait de Qingdao « la tuile rouge et l'arbre vert, la mer azur et le ciel bleu ». Il a passé les dernières années de sa vie à Qingdao, pendant lesquelles il a cultivé une prédilection pour les scènes locales, laissant derrière lui un riche patrimoine humain pour la culture urbaine de Qingdao. La calligraphie des personnalités modernes représentées par Kang a contribué à créer le style de calligraphie ouvert et inclusif propre à Qingdao et à renforcer l'art académique de la calligraphie chinoise.



Pour en savoir plus sur Qingdao - Veuillez cliquer sur les liens suivants: http://ots.de/Rnkmsv http://ots.de/kxeLou



Le symposium contribue non seulement à faire avancer les échanges internationaux sur la calligraphie chinoise, mais aussi à raconter des histoires de Qingdao propres à la culture chinoise.



Au cours du symposium, Su Shishu, président de l'Association des calligraphes chinois, a échangé avec des calligraphes invités pour l'occasion en accueillant des « célébrités internationales qui racontent Qingdao par la calligraphie » et des « maîtres calligraphes au campus et dans la communauté locale ».



Contact: Zhu Yiling Tél.: 0086-532-85911619 Website: http://www.qingdaochina.org Facebook: https://www.facebook.com/qingdaocity Twitter: https://twitter.com/loveqingdao