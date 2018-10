Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Laschet hält sich Kandidatur für CDU-Vorsitz offen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich eine Kandidatur für den Parteivorsitz der CDU offen gelassen. Er wolle sich zunächst mit den Landesverbänden der Partei und den einflussreichen Gruppen, wie der CDU-Arbeitnehmerschaft oder der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung beraten, erklärte er am Nachmittag.

Bouffier strebt rasche Regierungsbildung in Hessen an

Nach der Landtagswahl in Hessen will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) rasch eine neue Landesregierung bilden. Er wolle "relativ schnell Klarheit gewinnen, wie es weitergeht", sagte Bouffier am Montag in Berlin nach einer CDU-Vorstandssitzung. Er sei zuversichtlich, seine Arbeit als Ministerpräsident fortzusetzen. Die CDU soll nach seinem Willen zunächst Gespräche mit SPD, Grünen und FDP führen.

US-Verbraucher steigern Ausgaben weiter

Die Amerikaner haben im September ihre Ausgaben weiter gesteigert, obwohl ihre Einkommen etwas langsamer als erwartet zugelegt haben. Verglichen mit dem Vormonat nahmen die Ausgaben um 0,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Ökonomen hatten mit einem solchen Plus gerechnet. Für August wurde der Zuwachs indes auf 0,5 Prozent von vorläufig 0,3 Prozent kräftig nach oben korrigiert. Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg von 0,2 Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,3 Prozent erwartet. Das für August zunächst gemeldete Plus von 0,3 Prozent wurde auf 0,4 Prozent korrigiert. Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Auf Jahressicht erhöhte sich der Index um 2,0 Prozent.

Schatzkanzler Hammond hebt Wachstumsprognosen an

Die britische Regierung hat ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 und 2020 etwas angehoben. Schatzkanzler Philip Hammond sagte bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Unterhaus, man rechne für 2019 und 2020 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,6 (bisher: 1,3) und 1,4 (1,3) Prozent. Für das Haushaltsjahr 2019/20 plant Hammond mit einem Budgetdefizit von 1,4 Prozent des BIP und für 2020/21 mit 0,8 Prozent.

Großbritannien will nach Brexit Digitalsteuer auf Internetkonzerne einführen

Großbritannien will nach dem Austritt aus der EU eine Digitalsteuer für Internetkonzerne einführen. Die Steuer solle auf den Umsatz erhoben werden, der auf britischem Boden erzielt werde, sagte Finanzminister Philip Hammond am Montag in London. Seine Regierung rechne ab 2020 mit Einnahmen von rund 400 Millionen Pfund pro Jahr.

Britische Regierung will bis 2023/24 bei der RBS aussteigen

Die britische Regierung will ihre noch verbliebene Mehrheitsbeteiligung an der Royal Bank of Scotland (RBS) bis 2023/24 verkaufen. Das geht aus Haushaltsdokumenten hervor, die am Montag veröffentlicht wurden.

Staat kann auf volle Rückzahlung des Kredits für Air Berlin hoffen

Anders als andere Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin kann sich die Bundesregierung Hoffnung darauf machen, einen Großteil und möglicherweise sogar die gesamte Summe ihres 150 Millionen Euro umfassenden Staatskredits zurückzubekommen. Insolvenzverwalter Lucas Flöther sagte dem Tagesspiegel, er gehe davon aus, dass man "den Großteil" der Summe im Laufe der nächsten Jahre zurückzahlen könne - allerdings ohne Zinsen. "Möglicherweise werden wir sogar imstande sein, die gesamte ausgereichte Summe zurückzuzahlen", betonte Flöther. Bislang seien rund 80 Millionen Euro zurückgezahlt worden.

Beschäftigte im Gerüstbau bekommen 5,4 Prozent mehr Lohn

Die rund 40.000 Beschäftigten im Gerüstbau in Deutschland bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt am Montag mitteilte, gelang am Wochenende eine Einigung in dem Tarifkonflikt mittels einer Schlichtung. Demnach gibt es bei knapp zweijähriger Laufzeit insgesamt 5,4 Prozent mehr Geld: Eine erste Runde von 3 Prozent erfolgt bereits Anfang November, noch einmal zusätzlich 2,4 Prozent gibt es ab Anfang August kommenden Jahres. Der Tarifvertrag läuft bis Ende Juli 2020.

Unwetterwarnungen und geschlossene Schulen in weiten Teilen Italiens

Wegen Sturms und heftiger Regenfälle sind für weite Teile Italiens Unwetterwarnungen erlassen und hunderte Schulen geschlossen worden. Höchste Warnstufe galt am Montag für die Regionen Ligurien, Lombardei, Friaul, Venetien und Trient im Norden des Landes sowie die Abruzzen im Zentrum des Landes, doch auch für Sizilien und fast den gesamten Rest Italiens galten Warnungen.

EZB: Zentralbanken kaufen deutlich mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Nettowertpapierkäufe in der Woche zum 26. Oktober 2018 deutlich erhöht, wobei vor allem die Bestände öffentlicher Anleihen kräftig zunahmen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 3,889 (Vorwoche: 1,864) Milliarden Euro.

Zweiter Versuch zur Regierungsbildung in Schweden gescheitert

Sieben Wochen nach der Parlamentswahl in Schweden ist ein zweiter Versuch zur Regierungsbildung gescheitert. Die unterschiedlichen Positionen seien derzeit nicht so miteinander vereinbar, dass er eine Regierung bilden könne, sagte der bisherige Ministerpräsident und Chef der Sozialdemokraten, Stefan Löfven, am Montag. Es habe trotz "festgefahrener Positionen" jedoch "mehr Verständnis füreinander" gegeben.

EU-Länder fordern mehr Zeit für Abschaffung der Sommer- und Winterzeit

Die Verkehrsminister der EU-Länder haben sich nicht auf eine gemeinsame Position bezüglich der Abschaffung der Zeitumstellung einigen können. "Es war sehr deutlich, dass die Mitgliedstaaten mehr Zeit für eine endgültige Entscheidung benötigen", sagte die zuständige EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc am Montag nach einem Ministertreffen in Graz. Demnach soll die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit definitiv abgeschafft werden, es herrscht jedoch Uneinigkeit beim Zeitplan.

Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main muss entschärft werden

In Frankfurt am Main ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, die noch am Montagabend entschärft werden soll. Von der Evakuierung des betroffenen Bereichs im Stadtteil Gallus sind rund 16.000 Menschen betroffen, wie die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Das Gebiet soll demnach bis 20.00 Uhr geräumt werden. Die Bürger können wahrscheinlich erst am frühen Dienstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

BELGIEN

BIP 3Q +0,4% gg Vq; +1,7% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 14:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.