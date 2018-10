Weiterstadt (ots) -



- Zweikampf im FABIA R5: SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim (26) fordert den Deutschen Rallye-Rekordmeister Matthias Kahle (49) heraus - Saisonausklang: Nach erfolgreicher EM-Premierensaison starten Fabian Kreim/Frank Christian bei Deutschlands anspruchsvollster Schotter-Rallye - Fabian Kreim: "Freuen uns auf spannenden Saisonabschluss vor heimischen Fans"



Fabian Kreim gegen Matthias Kahle: Zum Saisonausklang wartet mit einem SKODA Duell der Generationen bei der Lausitz-Rallye ein ganz besonderer Leckerbissen auf die Motorsportfans. Der aktuelle SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim (26) fordert nach seiner erfolgreichen Premierensaison in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) den 23 Jahre älteren Matthias Kahle auf dessen heimischem Terrain heraus. Der ist mit sieben Titeln nicht nur deutscher Rekordchampion, sondern auch einer der Rekordsieger bei der Lausitz-Rallye. Kreim und Kahle treten bei Deutschlands bester Schotter-Rallye am kommenden Freitag und Samstag in baugleichen SKODA FABIA R5 gegeneinander an.



"Der Start bei der Lausitz-Rallye ist ein genialer Abschluss der Saison! Wir freuen uns, dass wir nach der Deutschland-Rallye noch einmal vor den deutschen Fans antreten können und sind heiß auf eine ganz besondere Herausforderung. Matthias Kahle gilt als der König der Lausitz, wir wollen es ihm in seinem Revier trotzdem nicht leicht machen und zeigen, dass wir dieses Jahr bei den Schotterläufen in der Rallye-Europameisterschaft kräftig dazugelernt haben", sagt Kreim. Der Odenwälder schaffte es bei sechs Läufen im kontinentalen Championat im Jahr 2018 viermal aufs Podest der U28-Wertung, darunter bei der Rallye Polen auch einmal auf Schotter.



Der gleiche Belag, auf dem Immerhin 88 Prozent der insgesamt gut 150 WP-Kilometer bei der 21. Lausitz-Rallye rund um das Rallye-Zentrum Boxberg gefahren werden. Das ist hierzulande höchst ungewöhnlich: In der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) gehen alle Läufe auf Asphalt über die Bühne. Wegen ihrer Ausnahmestellung ist die respektvoll auch ,Akropolis des Ostens' genannte größte Schotter-Rallye Mitteleuropas bei Fans genau wie bei den Teams aus dem In- und Ausland besonders beliebt.



Fabian Kreim trifft jedoch nicht nur markenintern auf starke Konkurrenz: Einer, der sich garantiert in das Duell der beiden deutschen SKODA Piloten einmischen will, ist der Norweger Anders Gröndal. Der Vorjahresgewinner hat die Lausitz schon viermal als Sieger verlassen - genau wie Matthias Kahle. Letzterer lebt zwar in Köln, stammt aber aus der Lausitz und begeistert als Markenbotschafter in Diensten von SKODA AUTO Deutschland auf Traditionsveranstaltungen mit seinen Driftkünsten auch heute noch regelmäßig im legendären 130 RS. Dass der nebenbei auch zigfache Rallye-Dakar-Bezwinger eine besondere Vorliebe für Schotter hat, will Kahle mit Beifahrer Christian Doerr nun erneut bei der Lausitz-Rallye zeigen. Im technisch baugleichen Fabia R5, mit dem auch sein junger Konkurrent Fabian Kreim antritt.



Andreas Leue, verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTO Deutschland, freut sich auf eine tolle Show: "Rallye-Fans aufgepasst: Hier tritt der zweimalige deutsche Meister und aktuell wohl beste deutsche Rallye-Nachwuchspilot Fabian Kreim gegen Rallye-Legende Matthias Kahle an. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie das Duell der beiden national erfolgreichsten SKODA Piloten aller Zeiten ausgeht. Gemeinsam wollen wir die Lausitz-Rallye zu einem tollen Finale eines erfolgreiches Motorsportjahres für unsere Marke machen."



