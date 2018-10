Die Aktie von Microsoft hat am Montag einen weiteren leichten Kursabschlag hinnehmen müssen. Der Titel habe in den jüngsten Sitzungen, so die Chartanalysten, zwar insgesamt nachgegeben, aber noch immer gebe es die Chance, die runde Marke von 100 Euro als wichtigen Prüfstein für den sehr langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend zu überwinden.

Sollte dies wie erwartet gelingen, ist der Weg frei für einen sehr starken Aufwärtsmarsch, so die Auffassung der Analysten. Nach unten ist und bleibt ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...