UiPath fand auf der heute erstmals ausgetragenen UiPath Partner Forward EMEA Conference in London die einstimmige Unterstützung von rund 400 UiPath-Partnern aus der gesamten Region für die Automation-First-Initiative des Unternehmens, die sie ins Zentrum von Plänen stellt, die rasant steigende Nachfrage nach Robotic Process Automation (RPA) und künstlicher Intelligenz (KI) zu erfüllen.

Daniel Dines, CEO und Mitbegründer von UiPath, der führende Anbieter von RPA-Software, legte Pläne für sein Automation-First-Konzept dar, dessen Ziel es ist, die Produktivität und Arbeitszufriedenheit entschieden voranzutreiben und es Menschen zu ermöglichen, Probleme zu lösen und Werte zu schaffen, anstatt alltägliche Arbeiten auszurichten. Er betonte darüber hinaus, wie wichtig es ist, Automatisierung so auszulegen, dass sie benutzerfreundlich, offen und erweiterbar ist, um Kunden den besten Weg zu KI im Zuge ihres digitalen Wandels zu ermöglichen.

Dutzende Partner haben bereits ihr Interesse bekundet, Technologien und Markteinführungsinvestitionen im Rahmen eines Automation-First-Ansatzes vorzuschlagen, nachdem UiPath dafür Anfang des Monats einen Investmentfonds in Höhe von 20 Millionen US-Dollar eingerichtet hat.

Partner sind auf UiPath Go! aktiv geworden und RPA-Kunden zeigen Interesse an diesem neuen Marktplatz, der von UiPath geprüfte wiederverwendbare Automatisierungskomponenten bietet. Regionale, globale und technologische Partner, die für UiPath Go! Komponenten bereitstellen, haben seit der Einführung Anfang Oktober Hunderte Downloads verzeichnet.

Die EMEA-Gewinner der ersten UiPath Partner Innovator Awards waren ABBYY, PwC, Roboyo und Symphony. UiPath würdigt mit der Preisverleihung Partner, die innovative RPA-Lösungen entwickeln, um es Kunden zu ermöglichen, Automatisierung voranzustellen.

Die preisgekrönten Partner äußerten sich wie folgt:

"ABBYY konzentriert sich auf die Bereitstellung von Content Intelligence von geschäftsentscheidenden Informationen, die in Dokumenten verborgen sind. Diese Auszeichnung von UiPath ist für ABBYY hoch erfreulich und ein Zeichen dafür, dass zwischen unseren Leistungsangeboten große Synergien im Hinblick auf die Förderung einer Automation-First-Strategie bestehen", so Neil Murphy, Vice President, Head of Global Business Development bei ABBYY.

Sultan Mahmood, EMEA AI und Automation Leader bei PwC, sagte: "Ich möchte UiPath für die Würdigung von PwC als 2018 Global Partner Innovator danken. Gemeinsam mit UiPath helfen wir seit vielen Jahren unsere Kunden dabei, ihre komplexesten Probleme zu lösen, indem wir Geschäftsverständnis mit technologischer Innovation und menschlicher Erkenntnis kombinieren. Künstliche Intelligenz und RPA-Lösungen können es Organisationen potenziell ermöglichen, Betriebsabläufe und Kundenerfahrungen neu zu definieren und Millionen Stunden an Kapazität freizusetzen."

Nicholas Hess, Mitbegründer und Managing Director von Roboyo, sagte: "Wir sind seit drei Jahren Partner von UiPath und sehr stolz darauf, dass wir für unsere innovative und hochwertige Führungsleistung gewürdigt wurden. Wir freuen uns auf eine noch erfolgreichere Partnerschaft in der Zukunft."

Richard Denton, Global UiPath Partner Manager bei Symphony Ventures, meinte: "Diese Auszeichnung ist dem gesamten Team bei Symphony gewidmet - eine unglaubliche Gruppe von Menschen, die ständig Grenzen testen und neue Ideen erkunden. An dieser Stelle möchte ich mich bei UiPath für seine Unterstützung bedanken, die es uns ermöglicht, als führendes auf RPA spezialisiertes Unternehmen kontinuierlich Innovationsarbeit zu leisten. Außerdem bedanken wir uns bei unseren fantastischen Kunden, während wir weiterhin sicherstellen, dass sie von unserem kollektiven Wissen, unseren Kenntnissen und unserer Erfahrung profitieren werden. Wie UiPath werden wir bescheiden und erfolgshungrig bleiben."

Chris Morgan, Global Vice President Partners and Alliances bei UiPath, kommentierte: "Unsere Partner Forward EMEA Conference ist Teil einer großen Investition, die wir tätigen, um der bevorzugte RPA-Partner zu werden. Vor dem Hintergrund eines speziellen Fonds in Höhe von 20 Millionen US-Dollar geht UiPath eine ernsthafte Verpflichtung ein, die RPA- und KI-Kompetenzen unserer Partner voranzutreiben, neben ihrer Fähigkeit, vertikal orientierte Lösungen bereitzustellen. Gleichzeitig baut das Unternehmen ein globales Netzwerk auf, das einfachere und schnellere Automatisierungsergebnisse für alle Kunden ermöglicht."

Über UiPath

UiPath steht an der Spitze der Ära "Automation First" befürwortet einen Roboter je Person, bietet kostenlose und offene Schulungen sowie Kooperationen an und ermöglicht es Robotern, neue Fähigkeiten durch KI und maschinelles Lernen zu erlernen. Inspiriert durch seine Zielsetzung, mehr als einer Million Menschen die Kompetenzen der digitalen Ära zu vermitteln, hat die Enterprise Robotic Process Automation (RPA)-Plattform des Unternehmens bereits Millionen repetitive, langweilige Aufgaben für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit automatisiert und dabei Produktivität, Kundenerfahrung und Arbeiterzufriedenheit verbessert.

UiPath erreichte jüngst Platz sechs auf der Liste der glücklichsten Arbeitsplätze von Comparably in den USA und gilt mittlerweile als eines der wachstumsstärksten Softwareunternehmen der Geschichte. Das Unternehmen erhält Finanzierungsmittel in Höhe von über 400 Millionen US-Dollar von Accel, CapitalG, Credo Ventures, Earlybird's Digital East Fund, Kleiner Perkins, Seedcamp und Sequoia.

