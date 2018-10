Viel Beifall für NORMA in Berlin: Von Minister Andreas Scheuer wurde der Discounter aus Nürnberg am 26. Oktober zum offiziellen Sicherheitspartner des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ernannt. Als engagierter Teilnehmer an der "Aktion Abbiegeassistent" setzt sich NORMA für erheblich mehr Schutz der Verkehrsteilnehmer ein. Gemeinsam...

