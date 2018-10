Durch künstliche Intelligenz (KI) und Big Data übernehmen zunehmend Algorithmen die Verantwortung für Anlageentscheidungen. Ihre Marktrelevanz wächst. Was bedeutet das für Kapitalmärkte und Finanzmarktaufsicht?

Nachdem Air Berlin im August 2017 Insolvenz angemeldet und im Oktober den Flugbetrieb eingestellt hatte, stellten Verbraucher und die Marktwächter des Bundeskartellamts fest, dass plötzlich die Preise bei der Lufthansa deutlich anstiegen. Lufthansa wies eine Ausnutzung der kurzfristig entstanden Monopolsituation von sich und verwies darauf, dass ein Computer-Algorithmus lediglich auf die gestiegene Nachfrage reagiere. Kartellamtspräsident Mundt stellte fest, das Unternehmen könne sich nicht hinter seinem computerbasierten Preissystem verstecken, schließlich würden "solche Algorithmen ja nicht im Himmel vom lieben Gott geschrieben".

Doch was bei Airlines der Fall ist, könnte auch am Kapitalmarkt zu Marktverwerfungen führen. Man denke nur an den "Flash-Crash" im Mai 2010, als innerhalb von Minuten durch computerbasierte Handelssysteme der Aktienmarkt um annähernd zehn Prozent einbrach und sich innerhalb der nächsten 20 Minuten wieder teilweise erholte.

Besonders brisant ist auch hier die Frage, wo die Verantwortung für Entscheidungen eines Algorithmus liegt. Bei der Geschäftsleitung von Banken und Finanzdienstleistern? Bei den Programmierern oder bei einem abstrakten Algorithmus?

Es ist also nur konsequent, dass sich die Finanzmarktaufsicht verstärkt den modernen Technologien zuwendet und Algorithmen, Big-Data-Analysen und Künstliche Intelligenz einer genauen Betrachtung unterzieht. In einer umfassenden Studie "Big Data trifft auf künstliche Intelligenz" hat sich die Finanzaufsicht BaFin intensiv mit diesen Entwicklungen und deren Implikationen für die Kapitalmärkte auseinandergesetzt. Denn die Finanzbranche befindet sich, getrieben durch neue Technologien, in einem fundamentalen Wandel.Die Verfügbarkeit von gewaltigen Datenmengen bildet die Grundlage, die es künstlicher Intelligenz erlaubt, über Musteranalyse und -erkennung zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und daraus (programmierte) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...