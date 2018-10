Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SCHADSTOFFE - Der Chefökonom und künftige Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, fordert, die Kosten für Schadstoffausstoß global zu erhöhen. "Wenn eine Tonne Kohlendioxid in Zukunft zwischen 30 und 35 Euro kosten würde, dann würde die Nutzung fossiler Energie so bestraft werden", so Edenhofer. Nur so könnten Technologien ohne fossile Brennstoffe rentabel werden. (SZ S. 8)

ASIEN - "Deutschland muss seine strategischen Partnerschaften in Asien ausbauen und festigen", fordert Hubert Lienhard, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA). "Wir stecken in einem Handelsstreit mit den USA. Wir stecken in einem Systemwettbewerb mit China. In dieser Lage müssen wir unsere Interessen klar definieren und Wertpartnerschaften bewusst pflegen", so Lienhard. Japan und andere Länder in der Region - etwa Australien und Neuseeland - stellten für ihn solche Wertpartner dar. Auch der japanische Wirtschaftsminister Seko verbindet große Hoffnungen mit der Altmaier-Visite. "Wir sehen den Besuch von Minister Altmaier als Gelegenheit an, die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der japanischen und der deutschen Wirtschaft im Bereich Internet of Things/Industrie 4.0 erneut zu bekräftigen", erklärt er. "Und ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit weiter voranschreiten wird." (Handelsblatt S. 15)

BERUFSSCHULEN - Bis zum Jahr 2030 geht fast die Hälfte der 125.000 Berufsschullehrer in den Ruhestand. Etwa 60.000 neue Lehrkräfte werden in diesem Zeitraum benötigt. Die heutigen Lehramtsstudenten können diese Lücke nicht schließen. Besonders gravierend werde das Problem aber erst von 2030 an, prognostiziert Klemm. Dann kommen geburtenstarke Jahrgänge an die Berufsschulen. "Den Babyboom haben einige Länder bei der Berechnung ihrer Schülerzahlen noch nicht berücksichtigt", sagt Klemm. Die Kultusministerkonferenz unterschätze deshalb aktuell den Bedarf an Berufsschullehrern. (SZ S. 17)

