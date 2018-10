IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited Inc. meldet Einzelheiten zum Erwerb von Orchard Heights Growers

Weekend Unlimited Inc. meldet Einzelheiten zum Erwerb von Orchard Heights Growers

7,2 Acres großes Grundstück, Orchard Heights Growers, im Osten von Washington stützt sich auf seine Wurzeln in der kommerziellen Obstbaumindustrie, um fortschrittliche Anbaumethoden in die aufstrebende Cannabisbranche einzubringen

VANCOUVER, BC, KANADA (30. Oktober 2018) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: YOLO) (FWB: 0OS1) freut sich die Einzelheiten des Erwerbs eines Cannabis-Grundstücks in Wenatchee (Washington), mittlerweile als Orchard Heights Growers bekannt, (die Wenatchee-Vermögenswerte) bekannt zu geben.

Weekend Unlimited Washington LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die im US-Bundesstaat Washington gegründet wurde, um die Wenatchee-Vermögenswerte zu erwerben und eine Reihe von Dienstleistungen für Cannabis-Lizenzinhaber in Washington anzubieten, darunter die Identifizierung von geistigem Eigentum und dazugehörige Strategien, Ausrüstungen, Grundstückspachtverträge, Nährstoff- und Landwirtschaftsberatungsleistungen und andere Dienstleistungen, die noch entwickelt werden.

Das Unternehmen erkannte in der Cannabisbranche in Washington einen Bedarf für kompetente und effektive Fachdienstleistungen sowie Strategien für starkes Marketing und Markenbildung, die viele Cannabis-Geschäftsinhaber in Washington nicht effektiv liefern oder verwalten können, sagte Herr Cody Corrubia, President und CEO von Weekend.

Aus diesem Grund beabsichtigt das Unternehmen, Cannabis-Geschäftsinhaber über Weekend Unlimited Washington mit Grundstücken, Fachwissen, Compliance-Strategien und Ausrüstung zu versorgen, die für eine Maximierung der Gewinne und eine Minimierung der Kosten notwendig sind, bemerkte Herr Corrubia. Darüber hinaus erwartet Weekend Unlimited Washington seinen Kunden im Rahmen von Dienstleistungs- und Lizenzvereinbarungen mit jedem Cannabis-Lizenzinhaber fundierte Expertise in den Bereichen Markenbildung und Marketing bereitzustellen, fügte Herr Corrubia hinzu.

Einzelheiten des Erwerbs von Orchard Heights Growers:

- Am 26. April 2018 schloss das Unternehmen Vereinbarungen über den Erwerb der Wenatchee-Vermögenswerte ab, die folgendes beinhalten:

(a) das Grundstück mit rund 7,2 Acres Fläche in East Wenatchee (Washington) einschließlich einer 30.000 Quadratfuß großen Aufzuchtanlage mit 16.000 Quadratfuß Anbaufläche und 5.000 Quadratfuß Indoor-Flächen für den Hydrokulturanbau;

(b) Aufzucht-, Produktions-, Ernte- und Verarbeitungsgeräte einschließlich eines Ethanol-Extraktionssystems mit geschlossenem Kreislauf, Hydrokultur-Ausrüstung für den Indoor-Anbau sowie HPS- (Natriumhochdruck) und LED-Leuchten (lichtemittierende Dioden); und

(c) das bestehende Einzelhandelsvertriebsnetz.

- Dieser Teil der Transaktion wurde vor Kurzem für insgesamt 1.000.000 USD abgeschlossen.

- Zum heutigen Datum verhandelt das Unternehmen aktiv mit drei Inhabern von Tier-3-Produktions-/Verarbeitungslizenzen über Dienstleistungsverträge. Bei Abschluss dieser Verträge würde das Unternehmen Dienstleistungen für lizenzierte Cannabisunternehmen im US-Bundesstaat Washington mit lizenzierten Produktionsflächen von bis zu insgesamt 90.000 Quadratfuß erbringen.

Höhepunkte von Orchard Heights Growers:

- Orchard Height, Wegbereiter für das B2B-Modell von Weekend, bietet eine Plattform für Anbaubetriebe, die nach einer beständigen Quelle für hochwertiges genetisches Material aus modernen Gewebekulturanlagen suchen.

- Orchard Heights wird ein industrielles Extraktionssystem verwenden, mit dem ein gleichbleibend hochwertiges Cannabiskonzentrat hergestellt werden kann.

- Orchard Heights liegt in strategisch günstiger Lage am Columbia River in Zentral-Washington, was einen schnellen Vertrieb in die Großstadtmärkte ermöglicht.

- Zusätzlich zum günstigen Standort für die B2B-Verarbeitung und-Verbreitung verfügt Orchard Heights über mehr als 300 Sonnentage und damit ein optimales Anbauklima für Cannabis.

- Der durchschnittliche (industrielle) Strompreis in Wenatchee ist mit 2,18 Cents/kWh 67,32 % niedriger als der nationale Durchschnittspreis von 6,67 Cents/KWh, wodurch Orchard Heights aufgrund seiner geographischen Vorteile profitieren wird (Quelle: https://www.electricitylocal.com/states/washington/wenatchee/).

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, das Branchenumfeld und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen bei der Erstellung solcher Informationen als ungenau erweisen könnten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

