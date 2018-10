Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--BNP Paribas hat ihren Überschuss im dritten Quartal trotz rückläufiger operativer Ergebnisse gesteigert. Dazu trugen geringere Steuerbelastungen und ein Kapitalgewinn aus dem Verkauf von 30,3 Prozent an der hawaiianischen Bank First Hawaiian bei, wie die französische Großbank mitteilte. Der Nettogewinn stieg so um rund 4 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro.

Zugleich gingen die Einnahmen auf 10,35 von 10,39 Milliarden Euro zurück. Während dies unter den Erwartungen der von Factset befragten Analysten blieb, fiel der Nettogewinn höher aus. Hier hatte der Konsens bei 2,07 Milliarden Euro gelegen.

Gesunkene Einnahmen und höhere Ausgaben im operativen Geschäft führten zu einem Rückgang des operativen Gewinns von 7,9 Prozent.

BNP Paribas verbuchte aus dem Verkauf von First Hawaiian einen Kapitalgewinn von 286 Millionen Euro.

Die Kernkapitalquote Core Tier 1 - ein wesentlicher Maßstab für die Kapitalstärke von Geldhäusern - verbesserte sich bei BNP von 11,5 Prozent im Juni auf 11,7 Prozent im September.

