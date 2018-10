FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wachstumskurs des Bezahldienstleisters Wirecard ist ungebrochen und noch stürmischer als von Beobachtern erwartet. Der DAX-Neuling steigerte im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn erheblich. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen aus Aschheim bei München.

Der Umsatz kletterte nach vorläufigen Berechnungen in den drei Monaten um 35 Prozent auf 549 Millionen Euro. Von Factset befragte Analysten hatten mit 530 Millionen Euro gerechnet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 36 Prozent auf 150 Millionen Euro. Die Analystenprognose hatte auf 145 Millionen gelautet. Nach neun Monaten betrug es knapp 396 Millionen Euro.

Auch das Schlussquartal soll gut laufen, der Vorstand erwartet vor allem dank des Weihnachtsgeschäfts "eine starke Geschäftsentwicklung". Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 lautet unverändert auf 530 bis 560 Millionen Euro.

Den Quartalsbericht per 30. September 2018 will Wirecard am 14. November veröffentlichen.

October 30, 2018

