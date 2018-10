Zürich - Die Aktienmärkte haben sich seit der Korrektur von Anfang Oktober noch nicht erholt. Sie tendieren zur Schwäche. Kürzlich sind sie gar unter das Oktobertief fallen. Sind die Aktienmärkte in einem Teufelskreis gefangen? Werden Sie ins Bodenlose fallen? Silvano Grimaldi, CEO der Schweizer unabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners AG, hilft Ihnen, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Cocktail aus Unsicherheiten als Belastung

Im Moment scheinen die Investoren verunsichert zu sein durch einige Risikofaktoren: den Anstieg der US-Zinsen, den Handelskrieg zwischen den USA und China, die Auswirkungen des Brexit, eine mögliche Schuldenkrise in den Schwellenländern, bedingt durch die Erstarkung des US-Dollars. Kürzlich haben der Budget-Streit zwischen Italien und der EU, eine Wachstumsverlangsamung in China und politische Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wegen des ungeklärten Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi zur allgemein pessimistischen Marktstimmung beigetragen.

Oktoberkorrektur als kurzfristiger Rückschlag oder als Beginn eines längeren Abwärtstrends?

Die Lage der Bullen scheint verzweifelt zu sein, allerdings nicht hoffnungslos, denn einige Faktoren geben noch Hoffnung, dass der aktuelle Kursrutsch vorübergehend sein dürfte. Erstens, ein Bärenmarkt ist erfahrungsgemäss nie im Pessimismus ...

