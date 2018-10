Lesen Sie im folgenden Link die Unternehmensneuigkeiten von Creso Pharma Limited (ASX:CPH, FRA: 1X8): Creso richtet weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum für Cannabis-Nahrungsmittelprodukte in Nova Scotia, Kanada, ein Wichtigste Fakten: Creso entwickelt, produziert und vertreibt Hanf - und Cannabis Öl basierte Nahrungsmittelprodukte für Mensch und Tier in Ländern rund um den Globus. Um den wachsenden Bedarf nach vertrauenswürdigen Hanf und Cannabis- basierten Nahrungsmittelprodukten zu decken, errichtet Creso derzeit ein Kompetenzzentrum (Centre of Excellence) in Nova Scotia, Kanada. Das Global Research, Development & Refinement Centre (Weltweites Zentrum für Produktforschung, -entwicklung und -veredelung) für Hanf- und Cannabis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...