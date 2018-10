Bleibt die Bundesnetzagentur bei ihren Plänen, können lokale Betreiber einen Teil des Spektrums im hohen Frequenzbereich anstelle der bundesweit tätigen Telekom-Konzerne bekommen. Die Autobauer wollen zuschlagen.

Die deutschen Autokonzerne haben Interesse bekundet, in ihren Werken künftig Mobilfunknetze in Eigenregie zu betreiben. Hierbei geht es um den neuen Standard 5G, dessen Vergaberegeln Ende November von der Bundesnetzagentur festgelegt werden sollen. Bisherigen Plänen zufolge will die Behörde einen Teil des Spektrums im hohen Frequenzbereich lokalen Betreibern zuteilen und nicht an bundesweit tätige ...

