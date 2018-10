Mit seinem Vorstoß zu einem EU-Hilfsfonds für Staaten mit hoher Arbeitslosigkeit befeuert Finanzminister Scholz die Debatte um eine harmonisierte Sozialpolitik. Ergibt eine EU-Arbeitslosenversicherung ökonomisch Sinn?

Die Protestslogans waren auf Französisch verfasst, obwohl die Demonstration in Deutschland stattfand. "Non" stand auf den gelben Schildern der Grenzgänger, die sich Anfang des Monats in Saargemünd vor dem örtlichen Landgericht einfanden. Ihr Nein gilt einer Neuerung bei der Arbeitslosenversicherung. EU-Bürger, die zu ihrer Arbeitsstätte ins Ausland pendeln, sollen im Falle eines Jobverlusts künftig in dem Land Arbeitslosengeld beziehen, in dem sie zuletzt gearbeitet haben.

Das klingt logisch - und doch treibt die Reform Menschen auf die Straße. Die französischen Grenzgänger etwa wehren sich dagegen, dass sie in Deutschland künftig nur ein Jahr Arbeitslosengeld bekommen sollen statt wie bisher in Frankreich mindestens zwei Jahre. Und sie beklagen, dass ihre Grundsicherung mit Hartz IV unter die französischen Sätze zu fallen droht.

Die deutsche Arbeitsverwaltung wiederum kritisiert, sie habe künftig keinen Zugriff auf Ausländer, die jenseits der Grenze wohnen - kann sie etwa nicht zu Fortbildungen verpflichten. Und warum sollte die französische Arbeitsverwaltung ihre arbeitslosen Grenzgänger fortbilden, wenn sie sie nicht alimentieren muss? Kurzum: Es ist eine Reform mit absurden Konsequenzen. "Da werden Fehlanreize geschaffen", befürchtet der Europaabgeordnete Sven Schulze (CDU).

Doch die Brüsseler Pläne sind kaum noch aufzuhalten. Der Rat hat sie gegen den Widerstand Deutschlands bereits abgesegnet. Das EU-Parlament stimmt am 20. November ab und wird wahrscheinlich sein Plazet geben. Besonders stark gemacht für die Reform hat sich Frankreich, das künftig 600 Millionen Euro im Jahr sparen kann, schätzen Experten. Auf Deutschland hingegen kommen Mehrkosten zu. Offenbar hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen Weg gefunden, die eigenen Kassen auf Kosten anderer Länder zu entlasten.Das Problem der Grenzgänger ist aber nur ein Mosaikstein beim Versuch, die Sozialsysteme in der EU zu harmonisieren. Um der EU ein menschlicheres Antlitz zu verleihen, schwärmt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gerne von der sozialen Säule der EU. Sie soll Mindeststandards garantieren: "Europa ist eine soziale Marktwirtschaft und nicht der Wilde Westen."

Aber streng genommen hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...