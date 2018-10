Die größte deutsche Fluggesellschaft hat im abgelaufenen Quartal deutlich Gewinn eingebüßt. Konzernchef Spohr verweist auf steigende Kosten und Streiks.

Europas größter Luftfahrtkonzern Lufthansa hat am Dienstagmorgen seine Geschäftszahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

Der Umsatz betrug

26,9 Milliarden Euro

. Das sind 0,5 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das dritte Quartal gilt wegen der Ferien- und Reisesaison traditionell als starkes in der Luftfahrt. Allerdings konnte der britisch-spanische Erzrivale IAG am vergangenen Freitag mit einem Plus von 8,5 Prozent beim Umsatz ein noch besseres Quartal berichten. Bei Lufthansa verzerren aber wie schon im zweiten Quartal neue Bilanzvorschriften die Werte. Die besagen, dass zum Beispiel Flughafengebühren und Steuern, die vom Passagieraufkommen abhängig sind, nicht mehr sofort als Erlöse gebucht werden. Blendet man diesen Effekt aus, hätte Europas größte Airline ihren Umsatz um sechs Prozent gesteigert.Nach wie vor belasten die Kosten für die Integration der 78 von der insolventen Air Berlin übernommenen Jets in die Billigtochter Eurowings das operative Ergebnis. Der Konzern beziffert die Sonderaufwendungen auf 170 Millionen Euro. Eurowings ist deshalb mit einem

operativen Verlust von 65 Millionen Euro

in den ersten neun Monaten in die roten Zahlen gerutscht.Hinzu kommen die seit Jahresbeginn konzernweit um 536 Millionen Euro gestiegenen Treibstoffkosten und Aufwendungen für Flugverspätungen im Chaos-Sommer 2018. Das um sonstige Sondereffekte bereinigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...