Der Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf ist in den ersten neun Monaten kräftig gewachsen und sieht sich für das Gesamtjahr auf Kurs. Am Dienstag bestätigte der Dax-Konzern seine Prognose, wonach der Umsatz im Gesamtjahr aus eigener Kraft um rund 5 Prozent steigen und die operative Marge (Ebit) auf Vorjahresniveau herauskommen soll. "Wir haben allen Grund, mit Zuversicht in die Zukunft unseres Unternehmens zu blicken", sagte der scheidende Vorstandschef Stefan Heidenreich laut Mitteilung.

Rückenwind erhielt der Konzern insbesondere von seiner Luxuskosmetik-Marke La Prairie, die in den ersten neun Monaten um knapp 47 Prozent wuchs. Konzernweit legte Beiersdorf von Januar bis September um 2,3 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro zu. Ohne Währungseinflüsse sowie Zu- und Verkäufe betrug das Plus 6 Prozent. Im ersten Halbjahr war der Konzern aus eigener Kraft noch um 7,7 Prozent gewachsen./she/fba

