Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Washtec von 76 auf 72 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Richard Schramm reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Hersteller von Auto-Waschanlagen. Die Verzögerungen bei der Fertigstellung bauseitiger Leistungen in Nordamerika seien aber nur ein vorübergehendes Thema. Der hohe Bewertungsaufschlag sei angesichts der hohen Dividendenrendite gerechtfertigt./ajx/tih Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-10-30/08:44

ISIN: DE0007507501