Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Axel Springer vor Zahlen von 68 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf bereinigter Basis dürfte das dritte Quartal gut ausgefallen sein, schrieb Analstin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Medienkonzern sollte damit auf Kurs sein zu den Jahreszielen. Sie berücksichtigt nun die Schätzungen für 2019 und die in den vergangenen Monaten gesunkenen Bewertungen der Konkurrenz./ajx/tih Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-10-30/08:59

ISIN: DE0005501357