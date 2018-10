Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro nach den Zahlen für das dritte Quartal von 100 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2019 habe er um 35 Prozent gesenkt und das Kursziel entsprechend angepasst, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Risiken im aktuellen Kurs übermäßig eingepreist, so dass die Kaufempfehlung bestehen bleibe./mf/zb Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

