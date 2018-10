Kurz vor der planmäßigen Fertigstellung ihres Bukarester Büroprojekts The Mark hat die S Immo AG die Immobilie zu über 75 % vorvermietet, dabei konnten namhafte Mieter wie Deloitte, Dentons, WPP und Starbucks gewonnen werden, teilt die S Immo mit. "In Rumänien startet die Verwertung tendenziell erst relativ knapp vor Fertigstellung einer Immobilie. Es freut uns sehr, dass wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt drei Viertel der Fläche vermieten konnten und sehr namhafte Mieter in THE MARK begrüßen dürfen. Das stellt nicht nur die Qualität der Immobilie, sondern auch unser Gespür für Timing und die Schlagkraft unserer Strategie unter Beweis", kommentiert S Immo-Vorstand Friedrich Wachernig. The Mark, an einem zentralen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...