Aubonne - Die Möbelhaus Ikea Schweiz hat unter anderem dank dem Online- und dem Servicegeschäft den Umsatz im Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 gesteigert. Die Verkäufe erhöhten sich um 1,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Ikea Schweiz wuchs dabei in den Bereichen Online- und Servicegeschäft am stärksten. Auf dem Online-Kanal stiegen die Verkäufe um 21 Prozent auf 73,5 Millionen Franken, was ...

