In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern wie beispielsweise Lichtblick will Ampard nun im Tennet-Netzgebiet mit dem Aufbau größerer Speicherpools beginnen.Eine Premiere für Deutschland meldet die Ampard AG: Tennet hat Speicher, die mit Ampards Steuerungssoftware betrieben werden, in seinem Netzgebiet für die Erbringung von Primärregelleistung präqualifiziert. Das sei für aggregierte Speicher mit weniger als zehn Kilowatt in Deutschland bisher einmalig. Ampard will jetzt mit dem Aufbau größerer Pools in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern beginnen. Einer dieser Partner sei Lichtblick. ...

