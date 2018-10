Am heutigen Dienstag hat Fresenius seine Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und zu diesem Anlass findet am Nachmittag auch eine Telefonkonferenz statt. Auch im dritten Quartal konnte das Wachstum des Konzernergebnisses beibehalten werden. Fresenius Kabi stach mit einer sehr guten Entwicklung heraus. Der Konzernausblick wurde deshalb auch bestätigt und weiter konkretisiert. Bei Fresenius Medical Care und Helios Deutschland lief es leider nicht so berauschend, sodass andere Bereiche ... (Johannes Weber)

