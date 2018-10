Wieder einmal hat der ATX heute kurz über 3100 Punkte geschaut, aktuell ist er wieder drunter, es bleibt bei rund 10 Prozent ytd-Minus. Besonders hart trifft es heuer die in den Vorjahren haussierenden Oberösterreich-Werte, unsere ÖO10-Index liegt ytd um -27,44 Prozent im Minus. Nach Polytec, Lenzing oder voestalpine hat es gestern auch die Amag erwischt. Amag ( Akt. Indikation: 35,40 /36,30, 3,61%) Themawechsel: Im Rahmen von "Choose Optimism" bitten wir seit Jahren, uns in 500 Zeichen mitzuteilen, warum man für das Geschäftsmodell des Unternehmens optimistisch sein kann. Man sollte meinen, dass das a) weit weg von einer Empfehlung zum Kauf liegt und b) in der DNA jedes Unternehmens stecken müsste. Aber so leicht ist das im Jahr 2018 ...

