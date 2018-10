Brokerjet zur freien Entnahme. Die ERSTE wollte damals nichts für die Zusammenführung der IT-Systeme ausgeben. Das wäre auch gar nicht notwendig gewesen, wenn man nicht die unabhängige Bank Brokerjet (ecetra Central European e-Finance AG) in die ERSTE fusioniert hätte. Hätte man Brokerjet eigenständig belassen, hätte man die Tochter an einen Mitbewerber verkaufen können. Vielleicht an einen ganz kleinen, der mit einem Schlag groß geworden wäre. Intelligente Banken machen das so. VB-Direkt wurde an Direktanlage.at (die mit der roten Ratte; wo ich mal ein paar Beate-Uhse-Aktien gewonnen habe) verkauft, es gab keine Verlierer: Die Volksbank war die Tochter endlich los, bekam noch Geld dafür, die Kunden durften ihre Depots ...

Den vollständigen Artikel lesen ...