Wirtschaftsminister Altmaier möchte Europa als Weltmarktführer der Künstlichen Intelligenz etablieren. Sein industriepolitisches Modell ist Airbus. Dabei lässt sich am Beispiel des Konzerns lernen, wie es nicht geht.

Es dauert gerade mal neun Minuten und 15 Sekunden, bis Peter Altmaier das Publikum für sich eingenommen hat. Es ist ein Donnerstagmorgen, kurz vor neun Uhr, Altmaier steht am Pult des Hörsaals eines Stadtpalais im Zentrum von Paris, zwei Straßen von der Nationalversammlung entfernt. Eine deutsche Stiftung und eine französische Denkfabrik haben ihn eingeladen, mit dem früheren Chef des französischen Versicherungskonzerns Axa, Henri de Castries, über die deutsch-französischen Perspektiven für Europa zu diskutieren. Ein Herzensthema für den Bundeswirtschaftsminister (CDU) aus dem Saarland, der gern und oft betont, ein beurlaubter EU-Beamter zu sein.

Knapp 200 Zuschauer füllen die Reihen des Saals, Mitarbeiter der Veranstalter, Geldgeber, frankophile Deutsche, Deutschland zugewandte Franzosen. Und Altmaier nutzt die Heimspiel-Atmosphäre, um ein bisschen wirtschaftspolitisches Pathos zu verströmen: So wie die Chemie die Welt des 20. Jahrhunderts verändert habe, sagt Altmaier, werde künstliche Intelligenz (KI) die Welt des 21. Jahrhunderts verändern. Nur stehe Europa bei dieser Innovation, anders als vor 100 Jahren, nicht an der Spitze der Entwicklung. Und dann kommt Altmaiers Pointe: Es brauche daher eine deutsch-französische Initiative, einen schwergewichtigen Akteur, der es mit chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen aufnehmen könne - einen europäischen KI-Konzern nach dem Vorbild Airbus.

Altmaier bemüht das Beispiel des Flugzeugbauers oft und gern: Mittlerweile ist ihm Airbus zu einer Art Chiffre geraten, zum ministerialen Leitmotiv seiner industriepolitischen Visionen: Der Staat kann erfolgreich gestalten, so Altmaiers Botschaft, heute so gut wie damals, als Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß (CSU) es darauf anlegte, Airbus in einem weitgehend wettbewerbslosen, von US-Flugzeugherstellern wie Boeing dominierten Markt zu etablieren.

Der Wirtschaftsminister versucht mit seiner Offensive auch ein zentrales Versprechen der Bundesregierung einzulösen: die Bildung einer deutsch-französischen Allianz für künstliche Intelligenz. Es ist das neue Schaufensterprojekt der EU. Nur gemeinsam könne man das Thema angehen, so Altmaier, nur gemeinsam den Wettbewerb mit US-Konzernen wie Google, Amazon, Facebook und Apple aufnehmen: mit einem europäischen Konzern, der nach einigen Jahren kräftiger Zuschüsse zum globalen Champion aufsteigen und Europas Technologieführerschaft sichern wird.

Dabei zeigt gerade Airbus, dass unternehmerischer Erfolg sich nicht politisch herbeizaubern lässt. Der Aufbau des Flugbauers zum profitablen Weltmarktführer dauerte Jahrzehnte und kostete Europa viel mehr Geld, als oft behauptet wird. Der Konzern ist auch bei Weitem nicht so erfolgreich, wie Altmaiers Worte vermuten lassen.

"Wir als Vorbild?", entfährt es einem Airbus-Manager, während er durch das Hamburger Werk des Konzerns am Südufer der Elbe fährt. Dass er nicht lache.

Die Gründe für seinen bösen Humor muss er nicht lange suchen. Nirgends sonst liegen Erfolg und Misserfolg von Airbus so nahe beieinander wie hier, im Außenposten des riesigen Airbus-Reiches mit seinen fast 130 000 Beschäftigten.

Voller Stolz zeigt der Ingenieur zunächst nach links zur Rollbahn, wo Kunden fast täglich einen neuen Mittelstreckenjet vom Typ A320 abholen. Zeigt nach rechts, wo im unternehmenseigenen Hafen ein voll beladenes Schiff gerade Rumpfteile für einen Jet anlandet, die im Neun-Stunden-Takt eine der vier Fertigungsstraßen verlassen.

"An jedem dieser verdammten Dinger verlieren wir Millionen"

Und zeigt dann schließlich geradeaus, ...

