Datenströme werden immer wichtiger - auch in der Autobranche. Gute Perspektiven also für Telekommunikationskonzerne? Manch ein Autohersteller hat andere Pläne - und möchte das 5G-Netz in seinem Werk selbst betreiben.

Es ist dunkel im Innenraum, als der Kleinbus auf einem Testgelände bei Aachen losruckelt. Dann erscheint Hannes Ametsreiter als Abbild in einer Art Video-Telefongespräch.

Der Deutschland-Chef von Vodafone verkündet eine Premiere. Erstmals werde mit dem 5G-Mobilfunkstandard ein Hologramm in ein fahrendes Auto übertragen, erklärt der Manager. Und ergänzt: "Der Fahrersitz wird im Auto der Zukunft zur Fernsehcouch - oder zum Bürostuhl." Vodafone hat in dem Testzentrum 5G-Antennen in Betrieb genommen, um deren Kompatibilität mit Auto-Anwendungen zu testen - und zum Auftakt zur Hologramm-Premiere geladen.

Komplett überzeugend ist die Optik noch nicht. Lange wirkt Ametsreiters Hologramm eher wie ein Display-Bild. Erst als ein Kollege hinter ihm auftaucht, kommt die Dreidimensionalität besser zur Geltung.

Hologramm-Telefonie - nur ein Werbegag oder ernst gemeintes Geschäftsmodell? "Es gibt eine gewisse Möglichkeit, dass diese Services sich in der Zukunft durchsetzen können - wenn sie wirklich gut sind", sagt der Manager. Bei der Testfahrt erscheint sein Bild in einem Elektro-Kleinbus der Firma E.Go, der autonome Fahrfunktionen hat. Doch die sind nicht aktiviert. Es sitzt jemand am Steuer und lenkt.

Die Werbeveranstaltung von Vodafone Anfang dieser Woche ist ein Beispiel dafür, dass der Automobilbereich für Telekommunikationskonzerne immer wichtiger wird. Ob Daimler, BMW oder VW - sie alle arbeiten an (teil)autonomen Funktionen, um die Sicherheit zu erhöhen und den Komfort ...

