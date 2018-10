An der Börse kommt es wegen Quartalszahlen zu Verlusten. Größter Verlierer ist die Lufthansa: Die Aktie des Unternehmens brach über neun Prozent ein.

Frische Quartalszahlen sorgen für Pessimismus an der Börse. Der Dax notierte zuletzt bei 11.305 Punkten leicht im Minus. Am Montag hatte er noch um 1,2 Prozent auf 11.335 Punkte zugelegt, nachdem er in der Vorwoche deutliche Verluste verbuchte.

Auch der MDax verlor im Tagesverlauf und lag zuletzt rund ein halbes Prozent schwächer bei 23.601 Punkten. Der TecDax hingegen legte leicht zu auf zuletzt 2.562 Zähler. Euro-Kurs und Ölpreis blieben nahezu unverändert.

An den asiatischen Börsen ging es indes bergauf. Der japanische Nikkei-Index stieg um 1,5 Prozent auf 21.457 Punkte und die Börse Shanghai gewann ein Prozent auf 2568 Zähler. Gefragt seien vor allem wachstumsabhängige Werte, die in den vergangenen Wochen besonders stark unter Druck geraten seien, sagte Norihiro Fujito, leitender Anlagestratege der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

An der Wall Street hatten die US-Indizes am Montag nachgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung ein Prozent und der Nasdaq 1,6 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,7 Prozent.

Blick auf die Einzelwerte

Lufthansa: Nach einem unerwartet stark gesunkenen Quartalsgewinn haben Anleger der Lufthansa am Dienstag das Weite gesucht. Die Aktien der Fluggesellschaft rutschten um zeitweise über neun Prozent ab und waren mit Abstand der größte Verlierer im Dax. Zuletzt notierten sie 7,5 Prozent schwächer. "Lufthansa enttäuscht gleich doppelt", erklärten die Analysten der Schweizer ...

