Nordson EFDein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, kündigst den Markteintritt mit der Einführung eines umfassenden Sortiments an Dosierspritzen für den Einmalgebrauch im Bereich von Tiergesundheitsprodukten, wie Veterinärpharmaka und Futterergänzungsmitteln an.

EFD greift auf seine mehr als 50-jährige Erfahrung im Bereich von Präzisionsformungsverfahren für industrielle Flüssigkeitsdosierkomponenten zurück, um hochwertige, fortschrittliche Primärverpackung und Spritzen für kontrollierte Arzneimittelabgabe für den globalen Tiergesundheitsmarkt bereitzustellen.

Die branchenführenden Dial-A-Dose-Spritzen bieten eine innovative Lösung, mit der Endnutzer mehrere Dosen für ein Tier anpassen können, und zwar basierend auf den Behandlungsangaben des Herstellers, wie zum Beispiel Milliliter, Kubikzentimeter oder das Gewicht des Tieres. Ein eingebauter Ring ermöglicht die "Einwahl" und Abgabe der richtigen Dosis. Mithilfe einer Düsenkappe kann die Spritze bis zum nächsten Gebrauch sicher verschlossen werden.

Die Posi-Dose-Spritze von EFD, die für oral verabreichte Entwurmung von Pferden vorgesehen ist, bietet einen einzigartigen Drehriegelring, der bei einem vorgegebenen spezifischen Dosiervolumen einrastet. Das düsenfreie Design sorgt zuverlässig dafür, dass jede Dosis vollständig verabreicht wird. Zudem kann sie für die Verabreichung mehrerer Dosen wieder verschlossen werden.

Darüber hinaus bietet Nordson EFD Dosierspritzen in zahlreichen Größen an (mit Volumen von 6 ccm bis 100 ccm) und vielfältige Düsenarten für orale, topische und intramammäre Anwendung. Ein- und zweiteilige Kolben ohne Wahlscheiben-mechanismus sind ebenfalls im Angebot enthalten.

"Unser umfassendes Sortiment an Dosierspritzen für die Tiergesundheit kann in vielfältigen Behandlungen für Rinder, Pferde und Haustiere eingesetzt werden", erklärte Mark O'Shea, Global Product Line Specialist bei Nordson EFD. "Alle Spritzen sind aus 100-prozentig von der FDA zugelassenen Harzen geformt. Die meisten besitzen eine einzigartige Einführungshilfe', die durch Vereinfachung des Kolbeneinführungs-verfahrens ein sehr schnelles Befüllen ermöglicht. Einige Modelle bieten eine innovative Selbstbelüftung, die den Lufteinschluss verhindert und für genaue, zuverlässige Dosierung sorgt."

Kundenspezifische Stempelmarkierungen, Farben, Spritzengrößen und Produktgestaltungen sind möglich. Zudem können die EFD-Dosierspritzen mit integrierter oder Standard-Beschriftung bestellt werden.

Näheres über die EFD-Dosierlösungen für den Einmalgebrauch in der Tiergesundheit entnehmen Sie bitte dem folgenden Anwendungsleitfaden, sehen Sie sich das folgende Video an oder fordern Sie Produktproben an.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Nordson EFD unter nordsonefd.com/animalhealth, bei facebook.com/NordsonEFD oder linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail an info@nordsonefd.com oder telefonisch unter der Rufnummer +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

