Der Fast-Food-Gigant McDonald's (WKN:856958) hat sich von einem Zeitraum vor mehr als drei Jahren, in dem er Rückgänge bei den weltweiten flächenbereinigten Umsätzen hinnehmen musste, gut erholt. McDonald's verzeichnet seit 13 Quartalen in Folge ein positives flächenbereinigtes Umsatzwachstum weltweit. Einige Investoren haben sich jedoch Sorgen darüber gemacht, wie nachhaltig diese Rückkehr zum Wachstum ist, da sich das Wachstum des Fast-Food-Unternehmens in der ersten Jahreshälfte zu verlangsamen begann. Am Dienstag konnte McDonald's jedoch auf die Sorgen der Anleger reagieren. Das Unternehmen meldete eine Beschleunigung des Umsatzwachstums und besser als erwartet ausgefallene Zahlen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie. Die Nachricht ließ die ...

