Chesterbrook, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - LifeScan Inc., ein

Weltmarktführer im Bereich der Blutzuckerüberwachung, hat heute die

aktuellste Version seiner OneTouch Reveal® Mobile App mit drei neuen

Funktionen veröffentlicht, die noch mehr Hilfestellung bieten, um das

Diabetes-Management zu unterstützen. Die App ist seit 2017 die Nummer

eins unter den Diabetes-Apps in den USA und Kanada, und zählt zu

meist heruntergeladenen Diabetes-Apps der Welt.1



Die OneTouch Reveal® Mobile App dient als Tool für das

Diabetes-Management, mit dem Diabetes-Patienten ihre Blutzuckerwerte

von ihrem Mobilgerät nachverfolgen und unkompliziert an ihr

Pflegeteam und ihre Angehörige weiterleiten können. Die jetzt

veröffentlichte neueste Version der App ergänzt das Hauptmerkmal von

OneTouch Reveal®, nämlich die Protokollierung von wichtigen

Verlaufsdaten und Blutzuckerschwankungen, die auf einer Zeitachse

farbig codiert in einem digitalen Logbuch angezeigt werden. Das

Update umfasst folgende neue und benutzerfreundliche Funktionen:



- Automatische Benachrichtigungen zu wiederkehrenden Mustern bei

der

Über- oder Unterschreitung der Bereichsgrenzwerte: Die App

identifiziert jetzt auch wiederkehrende Muster bei Über- oder

Unterzuckerung und benachrichtigt den Anwender optional mit

Warnmeldungen auf dem Smartphone, damit dieser entsprechend

reagieren und derartigen Mustern in Zukunft entgegenwirken kann. Es

gibt fünf verschiedene Meldungen: Muster für Überzuckerung

festgestellt (1 Woche), Muster für Unterzuckerung festgestellt (1

Woche), wiederkehrendes Muster für Überzuckerung festgestellt (in

den zurückliegenden 14 Tagen), wiederkehrendes Muster für

Unterzuckerung festgestellt (zurückliegende 14 Tage), und eine

Erinnerungsfunktion für die Synchronisierung.

- Ziele setzen und nachhalten: Die Funktion ermöglicht den Benutzern,

ihre eigenen Ziele für Blutzuckermessung, Kohlenhydrataufnahme und

die Anzahl der pro Tag zurückgelegten Schritte festzulegen, und

nachzuhalten.

- Aussagekräftiges Monitoring: Der neue A1C-Comparator zeigt den

Benutzern ihren durchschnittlichen 90 Tage-Wert im Vergleich zum

eingegebenen A1c-Laborwert an, so dass sie sehen können, wie sich

ihr Blutzucker im Laufe der Zeit entwickelt hat.



"Die OneTouch Reveal® Mobile App hat großartige Features für

visuell orientierte Menschen wie mich", erklärt Mila Clarke Buckley,

die mit Typ-2-Diabetes lebt, für den Hangry Woman

(https://hangrywoman.com/) Blog schreibt, und aktiv sowohl das

OneTouch Verio Flex® Messgerät als auch die OneTouch Reveal® Mobile

App nutzt. "Die App an sich ist schon hervorragend, ich hätte nicht

gedacht, dass man da noch etwas verbessern kann. Mit der neuen

Version kann ich jetzt auf mich persönlich zugeschnittene

Zielsetzungen einrichten und meine entsprechenden Fortschritte

visuell nachhalten. Mit den neuen Push-Benachrichtigungen entgeht mir

da nichts mehr, auch wenn ich unterwegs bin - ich nehme die

Information zur Kenntnis, ergreife entsprechende Maßnahmen, um wieder

in den Normalbereich zu gelangen, und kann mich dann ganz entspannt

meinem Alltag widmen!"



Die OneTouch Reveal® Mobile App synchronisiert sich nahtlos mit

dem OneTouch Verio Flex® BGM (Blood Glucose Monitoring) System über

integrierte Bluetooth®i Smart Technology. Zusammengenommen helfen die

beiden Tools den Betroffenen, ihre Blutzuckerwerte zu verstehen,

Maßnahmen ergreifen, um wieder in den Normalbereich zu kommen, und

ihr Leben wie gewohnt weiterzuführen.



Mit mehr als einer 1,3 Millionen Downloads und über 107 Millionen

protokollierten Blutzuckermessergebnissen ist die OneTouch Reveal®

Mobile App derzeit als kostenloser Download für Apple®-Geräte im App

Store® und für Android-Geräte bei Google Play in 24 Ländern

weltweit verfügbar, zu denen Argentinien, Algerien, Österreich,

Belgien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, die Tschechische Republik,

Chile, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Irland,

Mexiko, Polen, Portugal, Katar, Slowenien, Spanien, die Vereinigten

Arabischen Emirate, Großbritannien und die Vereinigten Staaten

zählen.



Eine weitere aktuelle Neuerung von LifeScan - das OneTouch Verio

Reflect System mit Blood Sugar Mentor2 - hat in der

vergangenen Woche die CE-Kennzeichnung erhalten. Die Markteinführung

in Frankreich wird für Anfang November erwartet, weitere EMEA-Märkte

sollen 2019 nachziehen. Darüber hinaus wartet auch OneTouch Ultra

Plus Reflect - ein Blutzuckermessgerät mit der gleichen

Funktionalität wie OneTouch Verio Reflect, das OneTouch Ultra

Plus® Teststreifen an Stelle von OneTouch Verio® Teststreifen nutzt -

auf die CE-Kennzeichnung. Die Markteinführung in Deutschland, Belgien

und weiteren EMEA-Märkten ist für 2019 anvisiert. Das OneTouch Verio

Reflect System ist ebenfalls bei der U.S. Food and Drug

Administration (FDA) für die 510(k)-Zulassung und bei Health Canada

für den Erhalt einer Medical Device Licence angemeldet. Die neuen

Systeme lassen sich nahtlos mit OneTouch Reveal® Mobile App

synchronisieren und eröffnen zusätzliche Funktionen für die OneTouch

Reveal® Mobile App, darunter Blood Sugar

Mentor-Benachrichtigungen, Anpassung der Geräteeinstellungen aus

der App, und Tagging-Synchronisation.



Informationen zu LifeScan, Inc.



LifeScan, Inc. ist global führend im Bereich

Blutzuckerüberwachung. Mehr als 20 Millionen Menschen weltweit

verlassen sich auf Produkte der Marke OneTouch® für ihr

Diabetes-Management, und die OneTouch Verio® Plattform demonstriert

seit sieben Jahren nachgewiesene Präzision über mehr als 70.000

klinische Datenpunkte hinweg3. In den USA ist LifeScan, Inc. der

Marktführer im Bereich der Blutzuckermessung - OneTouch® ist die von

Endokrinologen, Hausärzte und Apotheker mit Abstand meistempfohlene

Marke. Weitere Informationen finden Sie unter: www.OneTouch.com.



1 Research2Guidance Diabetes App Market Data, 18. Oktober 2018

2 Blood Sugar Mentor bezieht sich auf Pattern Messages, Mentor

Messages oder Awards Messages, die gemeinsam mit den

Blutzuckermesswerten angezeigt werden können

3 Setford, et al. Seven-year surveillance of the clinical performance

of a blood glucose test strip product. Journal of Diabetes Science

and Technology (2017) 1-85



