Die Energiekontor Finanzanlagen GmbH & Co. KG zahlt die StufenzinsAnleihe VI mit einem Volumen von EUR 6,135 Mio. vorzeitig zurück DGAP-Ad-hoc: Energiekontor Finanzanlagen GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe Die Energiekontor Finanzanlagen GmbH & Co. KG zahlt die StufenzinsAnleihe VI mit einem Volumen von EUR 6,135 Mio. vorzeitig zurück 30.10.2018 / 15:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Meldung Die Energiekontor Finanzanlagen GmbH & Co. KG zahlt die StufenzinsAnleihe VI mit einem Volumen von EUR 6,135 Mio. vorzeitig zurück. Die Energiekontor Finanzanlagen GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Energiekontor AG, Bremen, zahlt aufgrund des ihr eingeräumten Kündigungsrechts die StufenzinsAnleihe VI vorzeitig mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 zurück. Die StufenzinsAnleihe VI ist zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen (WKN: A1YCQW). Die StufenzinsAnleihe VI (WKN: A1YCQW) wird zu 100 % des zum 31. Dezember 2018 valutierenden Betrages gekündigt und zurückbezahlt. Die Rückzahlung wird zu einem Wert von 100 % des valutierenden Nennwertes erfolgen. Hintergrund und Ziel dieser Maßnahme ist es, den Zinsaufwand im Konzern zu reduzieren, die Entschuldung der konzerneigenen Windparks zu beschleunigen und damit die Konzern-Eigenkapitalquote zu verbessern. 30.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiekontor Finanzanlagen GmbH & Co. KG Stresemannstr. 46 27570 Bremerhaven Deutschland E-Mail: info@energiekontor.de Internet: www.energiekontor.de ISIN: DE000A1YCQW2 WKN: A1YCQW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 739559 30.10.2018 CET/CEST ISIN DE000A1YCQW2 AXC0252 2018-10-30/15:31