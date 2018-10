Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Nach neuen iPhones im September hat Apple auch bei seinen Computern aktualisierte Versionen vorgestellt. Bei einer Veranstaltung in New York präsentierte CEO Tim Cook unter anderem ein neues MacBook Air, ein schlanker Laptop. Ähnlich wie bei den iPhones drehte Apple auch hier kräftig an der Preisschraube.

Das neue MacBook Air, dem Apple nun auch ein hochauflösendes Retina-Display spendiert hat, wird in den USA 20 Prozent mehr als das Vorgängermodell kosten. Es ist der meistverkaufte Laptop aus dem Hause Apple.

Auch der MacMini, ein kleiner Desktop-Rechner, soll mit 60 Prozent deutlich mehr kosten als sein Vorgänger.

In den vergangenen Jahren musste sich Apple von Kunden immer wieder Kritik dafür anhören, dass das MacBook Air und der MacMini keine Updates bekommen haben, während Jahr für Jahr neue iPhone-Versionen auf den Markt kommen.

Cook stellte in New York außerdem ein neues iPad Pro mit Gesichtserkennungs-Technologie und einem neuen Prozessor vor. Apple will dem iPad-Geschäft wieder Leben einhauchen, seit dem Höhepunkt 2013 sind die Absätze um 40 Prozent gefallen. Zuletzt wurden im Juni 2017 neue Geräte mit besseren Displays und Prozessoren auf den Markt gebracht.

