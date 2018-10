Die Baader Bank hat das Kursziel für Beiersdorf nach einer eingehenderen Prüfung der Quartalszahlen von 100 auf 97 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2018 leicht reduziert, jene für 2019 uns 2020 jedoch etwas angehoben, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die zunehmend herausfordernden Aussichten der Konsumenten-Sparte, den Trendwechsel im Klebstoffgeschäft sowie ein langsameres Wachstum des Hautpflege-Segments./edh/la Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0185 2018-10-30/16:37

ISIN: DE0005200000