AccelStor, Hersteller innovativer, preisgekrönter All-Flash Arrays (AFAs), hat seine neue H710-Serie hochverfügbarer All-Flash Arrays angekündigt, die eine außergewöhnliche Performance in Sachen Virtual-Desktop-Infrastruktur (VDI) liefert, was durch umfassende Login VSI-Tests bestätigt wurde. AccelStor wird die innovativen Produkte vom 6. bis 8. November 2018 an Stand E119 der VMworld EU 2018 auf der Messe in Barcelona vorstellen.

Das neue NeoSapphire H710, "die nächste Stufe der All-Flash-Speicherung", liefert klassenbeste Performance und ein Datenreduktionsverhältnis von 5:1 für den durchschnittlichen Allround-Einsatz, für VDI sind sogar 10:1 oder mehr möglich! Die FlexiDedupe-Technologie optimiert die Spüeichernutzung flexibel sowohl in Echtzeit als auch im Hintergrund, womit sie eine eindrucksvolle Datenreduktion bei nur geringen oder gänzlich ohne Auswirkungen auf die Performance ermöglicht. Unsere Shared-Nothing-Architektur sorgt ohne zusätzliche Anpassung sofort für einen vollständigen Schutz, bei einem attraktiven Preis für IOPS.

AccelStor möchte zeigen, wie unsere Shared-Nothing-Controllerarchitektur auf der Grundlage unserer preisgekrönten RAID-Ersatztechnologie FlexiRemap nahtlose Performance-Verbesserungen und eine einfache Bedienung unserer virtualisierten Umgebung ermöglicht.

"Technologiegetriebene Innovationen gibt es in allen Märkten und Branchen. Daten sind für jedes Unternehmen die wertvollsten Aktiva, um neue Einblicke und Geschäftsgelegenheiten zu erhalten", so David Kao, Vice President von AccelStor. "NeoSapphire H710 ist eine bahnbrechende Hochverfügbarkeitslösung für den größtmöglichen Grad an Servicekontinuität. Das leistungsfähige NeoSapphire H710 wurde von Login VSI umfassend getestet und validiert. Es nutzt den VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) und ist ein Musterbeispiel für Einfachheit bei Datenschutz, Leistungsverbesserung, Speichereffizienz and eine unbeschwerte Virtualisierung für IT-Administratoren und Desktop-Benutzer."

Über AccelStor

AccelStor beschleunigt moderne Anwendungen durch intelligentes Daten-Remapping und setzt den Fokus auf die Perfektionierung von Software, die das wahre Potenzial der Solid-State-Speichertechnologie ausschöpft. Die All-Flash Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit dem FlexiRemap-Algorithmus, der speziell für die Flash-Technologie entwickelt wurde, bieten eine außergewöhnlich hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Die NeoSapphire-Reihe beseitigt Leistungsengpässe, die durch ältere, plattenbasierte Software wie RAID verursacht werden. FlexiRemap ist das Ergebnis zehnjährige Forschungsarbeiten zur Mobilisierung des wahren Flash-Speicherpotenzials für I/O-intensive Anwendungen wie KI, IoT, HPC, Virtualisierung, Datenbankanwendungen, Medienverarbeitung und Finanztransaktionen. Weitere Informationen zu AccelStor und NeoSapphire AFA finden Sie unter www.accelstor.com.

