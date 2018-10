Staramba SE: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 am 30. November 2018; Nachprüfung beansprucht mehr Zeit; Anpassung der Umsatzprognose 2017 auf EUR 12 Mio. DGAP-Ad-hoc: Staramba SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Staramba SE: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 am 30. November 2018; Nachprüfung beansprucht mehr Zeit; Anpassung der Umsatzprognose 2017 auf EUR 12 Mio. 30.10.2018 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Staramba SE: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 am 30. November 2018; Nachprüfung beansprucht mehr Zeit; Anpassung der Umsatzprognose 2017 auf EUR 12 Mio. Berlin, 30. Oktober 2018 Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC) wird ihren Jahresabschluss 2017 - statt wie bisher geplant am 31. Oktober 2018 - nun am 30. November 2018 veröffentlichen. Die durch Versagungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft notwendig gewordene Nachprüfung benötigt zur Klärung letzter Fragen mehr Zeit. Im Zuge der Nachprüfung erfolgte eine Neubewertung einzelner Verträge. Im Zuge der Adjustierungen ist eine Umsatzprognoseanpassung notwendig geworden. So beläuft sich der Umsatz der Staramba SE für das Geschäftsjahr 2017 auf etwa EUR 12 Mio., was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahr 2016 (EUR 2,1 Mio.) bedeutet. Die Veröffentlichung eines neuen Termins für die ordentliche Hauptversammlung sowie den Halbjahresbericht 2018 wird zeitnah erfolgen, sobald der Wirtschaftsprüfer die Nachprüfung für den Jahresabschluss und Lagebericht 2017 abgeschlossen hat. Den vollständigen Jahresabschluss wird die Staramba SE am 30. November 2018 unter https://company.staramba.com/about/investors/publications veröffentlichen. Kontakt: STARAMBA SE Christian Daudert Managing Director Aroser Allee 66 13407 Berlin Germany T: +49 30 403 680 140 F: +49 30 403 680 141 info@staramba.com www.staramba.com STARAMBA SE Marc Heydrich Investor Relations Aroser Allee 66 13407 Berlin Germany T: +49 30 403 680 140 F: +49 30 403 680 141 heydrich@staramba.com www.staramba.com 30.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: heydrich@staramba.com Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 739513 30.10.2018 CET/CEST ISIN DE000A1K03W5 AXC0290 2018-10-30/18:01