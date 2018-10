DALLAS, Texasam 13.-14. November im Amsterdam Marriott Hotel , um über Strategien zu sprechen, die dieses Interesse nutzen, um die Verbreitung von Smart Home-Lösungen in ganz Europa auszubauen.

"Britische Haushalte, ähnlich wie US-amerikanische, lehnen monatliche Gebühren eher ab, aber wenn Sie einen intelligenten Thermostat mit einem Paket von Dienstleistungen zum richtigen Preis bündeln, steigt das Interesse", sagte Tom Kerber , Senior Director, IoT Strategy, Parks Associates. "Dienstanbieter, die Installations- und Support-Funktionen zusammen mit ihren Smart-Home-Angeboten verknüpfen, haben einen erheblichen Wettbewerbsvorteil."

Auf der CONNECTIONS Europefinden Grundsatzreden von IBM, Inwido, Bosch Smart Home, Orange und Philips sowie mehrere Sessions mit Einblicken aus Forschungsabteilungen und Führungsetagen zu Geschäftsmöglichkeiten, Umsatzstrategien und Partnerschaftsmöglichkeiten für die Smart-Home-, Sicherheits-, Energiemanagement- und Wellness-Branchen statt.

Zwei Schwerpunktsitzungen auf der CONNECTIONS Europe konzentrieren sich auf Geschäftsmodelle für Energie- und Smart-Home-Produkte, neue Lösungen im vernetzten Gesundheitswesen und Strategien zur Integration dieser Angebote in das größere Smart-Home-Ökosystem.

Referenten für die Vorträge "Integrating Energy Services with the Smart Home" (Integration von Energiedienstleistungen in das Smart Home) und "Independent Living: Serving Consumers at Home" (Dienstleistungen beim Kunden zuhause erbringen):

David Boundy, GM, Energy Solutions, Intel

Marco Dorjee, VP Business Development & Strategy IoT, DSR Corporation

Reinout Engelberts, CEO, Sensara

Michiel Fokke, CTO, Quby

Pierre Guillet, Solution Sales Manager, tado GmbH

Rafi Zauer, Head, Marketing, Essence

Zu den Sponsoren gehören Homematic IP, Alarm.com, ASSA ABLOY, Bitdefender, F-Secure, Intamac, Open Connectivity Foundation, ROC-Connect, Trusource Labs, Z-Wave, Zigbee Alliance und Mersoft.

Die Registrierung ist ab sofort möglich und Medienvertreter werden zur Teilnahme eingeladen. Um Daten oder ein Interview anzufordern, kontaktieren Sie Julia Homier, julia.homier@parkssassociates.com , +1 972-996-0214.

Über die CONNECTIONS Europe

Die CONNECTIONS Europe ist eine zweitägige Executive Fachkonferenz, bei der die Auswirkungen von IoT auf den Verbraucher im Mittelpunkt stehen. Die Veranstaltung untersucht innovative Geschäftsstrategien, neue branchenübergreifende Partnerschaften und Fortschritte bei IoT-Lösungen, die mehr Kundenbindung und Geschäftsmöglichkeiten für Smart Home, Cloud-Services und Connected Entertainment-Lösungen schaffen. http://www.connectionseurope.com

