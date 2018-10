Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) berichtete für das dritte Quartal 2018 einen Nettoverlust

von 199 Mio. $ bzw. einen Verlust je Aktie von 0,20 $. Im Vergleich

dazu beliefen sich im dritten Quartal 2017 der Nettoverlust auf 256

Mio. $ und der Verlust je Aktie auf 0,26 $.



Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust betrug für das dritte Quartal

2018, ohne außergewöhnliche Belastungen und Gutschriften, 103 Mio. $,

was einem verwässerten Verlust je Aktie von 0,10 $ entspricht. Im

Vergleich dazu wurden im vorherigen Quartal ein nicht GAAP-konformer

Nettoverlust in Höhe 156 Mio. $ bzw. ein verwässerter Verlust je

Aktie von 0,16 $ und für das dritte Quartal 2017 ein nicht

GAAP-konformer Nettoverlust in Höhe von 221 Mio. $ bzw. ein

verwässerter Verlust je Aktie von 0,22 $ verzeichnet.



Besondere Highlights



- Das Segmentbetriebsergebnis verbesserte sich sequentiell um 68 %

und über das Jahr gerechnet um 123 Mio. $.

- Mit Kreditgebern wurde eine Vereinbarung zur Verlängerung der

revolvierende Kreditfazilität erreicht.

- Der auf Jahresbasis umgerechnete Einfluss der wiederkehrenden

Einnahmen aus dem Konzernumbau betrug 300 Mio. $, ein Anteil am

Transformationsziel von 30 %.

- Es wurde eine endgültige Vereinbarung zur Veräußerung der Sparte

Laborleistungen für 205 Mio. $ in bar unterzeichnet.

- Die Vorgaben zur Verringerung der nichtproduktiven Zeit wurden seit

Jahresbeginn weiter übertroffen; damit wurde an die im Verlauf der

vergangenen vier Jahre erzielten Verbesserungen angeknüpft.

- Die Verfügbarkeit der ForeSite® und CygNet®

SCADA-Produktionssoftware auf der Google Cloud-Plattform wurde

ausgeweitet.



Der Umsatz im dritten Quartal 2018 betrug 1,44 Mrd. $, was ein

leichter Rückgang gegenüber dem Umsatz im vorherigen Quartal mit 1,45

Mrd. $ war und gegenüber dem dritten Quartal 2017, für das der Umsatz

mit 1,46 Mrd. $ ausgewiesen worden war, einen Rückgang um ungefähr 1

% bedeutet. Sequenziell wurden saisonale Verbesserungen in Kanada und

bessere Geschäfte in Kontinentaleuropa und Asien durch insgesamt

abgeschwächte Aktivitäten in den USA und ungünstige Entwicklungen bei

Wechselkursen in Lateinamerika geschmälert.



Im Jahresvergleich wurden höhere Umsätze in Verbindung mit

integrierten Service-Projekten in Lateinamerika durch abgeschwächte

Aktivitäten in Kanada aufgewogen. Grund hierfür waren stärkere

Preisunterschiede bei Rohöl, was sich negativ auf die Nachfrage nach

Leistungen in den Bereichen Komplettierung und Fertigung sowie

Produkten auswirkte. Das Ergebnis in Russland wurde durch ungünstige

Wechselkurse geschmälert.



Der Betriebsverlust des dritten Quartals 2018 lag bei 13 Mio. $.

Das Segmentbetriebsergebnis im dritten Quartal 2018 belief sich auf

116 Mio. $, ein sequenzieller Zuwachs von 47 Mio. $ oder 68 % bzw.

eine Steigerung von 123 Mio. $ gegenüber dem Vorjahr.



Hauptgrund für die sequenzielle Verbesserung waren eine höhere

saisonale Aktivität in Kanada sowie höhere Margen quer durch alle

Produktliniensegmente durch Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne

im Rahmen des Konzernumbaus.



Die Verbesserungen beim Betriebsergebnis im Jahresvergleich wurden

von Effizienzgewinnen und Kosteneinsparungen im Rahmen des

Konzernumbaus angetrieben. Höhere Umsätze in Lateinamerika wirkten

sich positiv auf das Betriebsergebnis aus und machten relativ

schwache Zahlen in Kanada wett.



Im Berichtsquartal verbuchte Weatherford Aufwendungen vor Steuern

in Höhe von 95 Mio. $. Diese setzen sich zusammen aus 71 Mio. $ für

nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Abschreibungen auf

Vermögenswerte, in erster Linie auf Bohranlagen an Land, Kosten in

Höhe von 27 Mio. $ für Umstrukturierung und Konzernumbau sowie 8 Mio.

$ aufgrund von Währungsabwertungen, was teilweise durch eine

Gutschrift in Höhe von 11 Mio. $ durch Marktpreisanpassung

ausstehender Optionsscheine ausgeglichen wurde.



Die inkrementellen wiederkehrenden Einnahmen, die sich aus dem

Konzernumbauplan ergaben, lagen im dritten Quartal 2018 bei 27 Mio.

$. Die insgesamt im dritten Quartal erzielten wiederkehrenden

Einnahmen durch den Konzernumbau beliefen sich auf 75 Mio. $ bzw. 300

Mio. $ auf Jahresbasis, was ungefähr 30 % unseres Gesamtziels von 1

Mrd. $ entspricht.



Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer, erklärte:

"Ich bin mit unserem Betriebsergebnis im dritten Quartal zufrieden.

Es bestätigt den Erfolg unseres Konzernumbaus und den positiven

Effekt auf unsere Ertragssituation. Mit einem EBITDA-Zuwachs von 195

Mio. $ oder 56 % seit Jahresbeginn im Vergleich zum entsprechenden

Vorjahreszeitraum stellen diese Zahlen eine beachtliche Leistung dar

und zeigen, dass unser Plan für den Konzernumbau Früchte trägt. Unser

Fortschritt ist Zeichen der Disziplin und Rechenschaftspflicht, die

sich in unserer Organisation durchgesetzt haben. Wir haben bereits 30

% unseres Einnahmeziels durch den Konzernumbau auf Jahresbasis

bereits erreicht. Ich bin überzeugt, dass wir bis Ende 2019 unser

anvisiertes Verbesserungsziel der Run Rate von 1 Mrd. $ erzielt

haben. Für mich zeigt das Unternehmen jetzt langsam, was es leisten

kann."



"In dem Quartal haben wir unsere Umsatz- und Cashflow-Ziele nicht

erreicht. Hauptgrund hierfür waren Umstellungen bei der Lieferkette

und produktive Ineffizienzen sowie andauernde Schwierigkeiten bei der

Umwandlung von Lagerbeständen in liquide Mittel. Wir arbeiten

weiterhin mit Hochdruck an der Generierung von freiem Cashflow und

der Umkehr dieser Trends."



"Die jüngste Ankündigung der Veräußerung unserer Sparte

Laborleistungen Anfang des Monats in Kombination mit der zuvor

angekündigten Veräußerung von Bohranlagen an Land wird einen Barerlös

von ungefähr 500 Mio. $ einbringen, was in die Schuldentilgung

fließt."



Cashflow



Der Betrag der für das operative Geschäft eingesetzten

Netto-Barmitteln lag im dritten Quartal 2018 bei 32 Mio. $.

Hauptposten waren hierbei Barzahlungen in Höhe von 156 Mio. $ für

Zinsen auf Fremdkapital und 20 Mio. $ in bar für

Trennungsentschädigungen, Restrukturierung und Konzernumbau, denen

das Segmentbetriebsergebnis gegenübersteht. Der Investitionsaufwand

im dritten Quartal lag bei insgesamt 55 Mio. $, darunter

Investitionen für zur Veräußerung vorgehaltene Bohranlagen an Land,

bei denen es einen sequenziellen Anstieg um 7 Mio. $ bzw. 15 % und

gegenüber dem gleichen Quartal ein Jahr zuvor einen Rückgang um 10

Mio. $ bzw. 15 % gab.



Betriebssegmente



Drei Veränderung

Monate zum

(In Millionen) 30.09.2018 30.06.2018 30.09.2017

Sequenziell Im



Jahresvergleich

Westliche Hemisphäre

Umsätze $ 762 $ 769

$ 767 (1) % (1) %

Segmentbetriebsergebnis $ 78 $ 50

$ 3 56 % 2.500 %

Operative Segmentmarge 10,2 % 6,5 %

0,4 % 370 Bp. 980 Bp.

Östliche Hemisphäre

Umsätze $ 682 $ 679

$ 693 - % (2) %

Segmentbetriebsergebnis $ 38 $ 19

$ (10) 100 % 480 %

(Verlust):

Operative Segmentmarge 5,6 % 2,8 %

(1,4) % 280 Bp. 700 Bp.



Westliche Hemisphäre



Der Umsatz im dritten Quartal von 762 Mio. $ entsprach einem

sequenziellen Rückgang von 7 Mio. $ oder 1 % bzw. 5 Mio. $ oder 1 %

im Jahresvergleich. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 kam es in

Kanada zu einem saisonbedingten Umsatzzuwachs durch eine höhere Zahl

von Bohranlagen nach dem Frühjahrstauwetter. Dem standen schlechtere

Zahlen in den USA und ungünstige Wechselkurse in Lateinamerika

gegenüber. Im Jahresvergleich wurden höhere Umsätze in Verbindung mit

integrierten Service-Projekten in Lateinamerika durch abgeschwächte

Aktivitäten in Kanada aufgewogen. Grund hierfür waren stärkere

Preisunterschiede bei Rohöl, was sich negativ auf die Nachfrage nach

Leistungen in den Bereichen Komplettierung und Fertigung sowie

Produkten auswirkte.



Das Segmentbetriebsergebnis im dritten Quartal von 78 Mio. $

entsprach einer sequenziellen Verbesserung von 28 Mio. $ bzw. 75 Mio.

$ gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund für den sequenziellen Zuwachs

waren Kosteneinsparungen und operative Effizienzgewinne, in erster

Linie durch den Konzernumbau. Die besseren Ergebnisse im

Jahresvergleich resultierten aus einer Kombination aus einem höheren

Niveau bei den Aktivitäten in Argentinien und Mexiko und den

erfolgreichen Anstrengungen beim Konzernumbau, was ein schwächeres

Betriebsergebnis in Kanada und ungünstige Wechselkurse in

Lateinamerika wettmachte.



Zu den operativen Highlights in der Westlichen Hemisphäre während

des Quartals gehören:



- Bei der Inbetriebnahme des Magnus Rotary Steerable System

(RSS)

für einen großen Betreiber war Weatherford in nur 10 Stunden

startklar, um den Auftrag eines Konkurrenten im Permischen Becken

zu komplettieren. Das RSS funktionierte in großer Tiefe und bohrte

das laterale Bohrloch bis auf ungefähr 7.422 m.

- In Mexiko ersetzte Weatherford das System eines etablierten

Dienstleisters durch ein Magnus RSS, das landseitig parallel zur

RipTide® Bohrlocherweiterungsanlage eingesetzt wurde, um ein

Richtbohrloch mit einen 42°-Profil aufzuweiten.

- Weatherford hat das PressurePro® Control System in den USA

erfolgreich an den Start gebracht. Die Nachfrage für diese Onshore

Managed Pressure Drilling-Lösung übersteigt die geplanten

Produktionskapazitäten. Ab dem ersten Quartal 2019 werden höhere

Stückzahlen ausgeliefert, im Verlauf des nächsten Jahres wird eine

Auslastung von 100 % erwartet.

- In Brasilien löste Weatherford einen etablierten Dienstleister ab

und unterzeichnete einen Tubular-Running-Vertrag mit Petrobras. Der

Vertrag sieht vor, dass Weatherford an 14 Tiefseebohranlagen

arbeitet, was einen nennenswerten Marktanteil darstellt.

- In Zusammenarbeit mit einem Kunden hat Weatherford eine integrierte

Lösung entwickelt, die Dienstleistungen für Logging und

Druckbohrung und den FracAdvisor® Workflow umfasst. Damit wurde der

erste dokumentierte mehrphasige Fracking-Projekt im mexikanischen

Oberjura-Schiefergestein (Pimienta) realisiert. Die großtechnische

Lösung erfüllte neue gesetzliche Vorschriften und überstand

erhebliche logistische Probleme, und die 17 Fracking-Phasen wurden

noch vor dem Zeitplan fertig gestellt.



Östliche Hemisphäre



Der Umsatz im dritten Quartal von 682 Mio. $ entsprach einem

sequenziellen Zuwachs von 3 Mio. $ bzw. einem Rückgang von 11 Mio. $

oder 2 % im Jahresvergleich. Die sequenziellen Umsätze in

Kontinentaleuropa und Asien stiegen an; dem gegenüber stand ein

abgeschwächtes Servicegeschäft in Nahen Osten. Hauptgrund für den

leichten Umsatzrückgang im Jahresvergleich waren ungünstige

Wechselkurse in Russland.



Das Segmentbetriebsergebnis im dritten Quartal von 38 Mio. $

entsprach einer sequenziellen Verbesserung von 19 Mio. $ bzw. 48 Mio.

$ gegenüber dem Vorjahr. Grund für die sequenzielle Verbesserung war

ein günstiger Umsatzmix in Russland und Asien, verstärkt durch

Einnahmen durch den Konzernumbau. Im Vergleich zum dritten Quartal

2017 verbesserte sich das Betriebsergebnis leicht. Hauptgrund hierfür

war unser Konzernumbauprogramm, die quer durch die Hemisphäre zu

einer optimierten Kostenstruktur geführt hat.



Zu den operativen Highlights in der Östlichen Hemisphäre während

des Quartals gehören:



- Durch integrierte Projektmanagement-Dienste half Weatherford

beim

Verschließen und Stilllegen von 13 Plattform-Bohrlöchern in der

Nordsee 13 Tage vor dem geplanten Kundentermin. Bei dem Projekt

kamen Produkte und Dienstleistungen des gesamten

Weatherford-Portfolios zum Einsatz, darunter gemietete

Bohrwerkzeuge, Fischereidienste, Bohrlochsanierung und Tubular

Running.

- Für ein nationales Ölunternehmen im Nahen Osten hat Weatherford

zwei Wireline-Technologien eingeführt und implementiert:

fokussierte Magnetresonanz- und elementare Präzisionsspektroskopie.

- In einem Land des Nahen Ostens war ein Konkurrent nicht in der

Lage, die Logging-Vorgaben bei einem Openhole-Bohrloch mit einer

76° Neigung und 12° Dogleg zu erfüllen. Mittels

Through-Drillpipe-Logging war Weatherford in der Lage,

aussagekräftige Triple-Combo- und Druckdaten in zwei Läufen ohne

jegliche unproduktive Zeit zu erhalten.

- Bei einer anspruchsvollen Anwendung im Nahen Osten verdrängte

Weatherford einen Konkurrenten, um bei einer Tiefe von fast 6.100 m

für einen Kunden die bisher längste Bohrlochummantelung

durchzuführen.

- Weatherford installierte ein Gas-Lift-Packoff-System an einem

aktiven Ölförderloch in Malaysia. Nach einer Installationszeit von

nur 20 Tagen konnte mit dem System die Produktion auf 200 Barrel

pro Tag gesteigert werden.

- Durch Austausch einer herkömmlichen Pumpe mit einer eigenen,

sandtoleranten Pumpe war Weatherford in der Lage, bei einem

problembehafteten Bohrloch in Ägypten (Sand und Lehm) die

Betriebsdauer zu verdreifachen und die Workover-Intervalle zu

reduzieren.

- Bei einer Explorationsbohrung mit sehr geringem Reservoirdruck in

Kurdistan lieferte Weatherford eine integrierte Lösung

einschließlich Dienstleistungen für Underbalanced Drilling und

Produktion. Die hydraulische Jet-Lift-Lösung lieferte im

Zusammenspiel mit ausgeweiteten Bohrlochtests eine anfängliche

Produktion von 1.600 Barrel pro Tag. Der Betreiber entschied sich

dann für das Anlegen von vier weiteren Bohrlöchern mit dem gleichen

Ansatz.



Reklassifizierungen



2018 haben wir die Rechnungslegungsstandards für Pensionszahlungen

auf rückwirkender Grundlage übernommen und leistungsfremden

Bestandteile der Aufwendungen für regelmäßige Pensionszahlungen und

Altersbezüge von der Position Betriebsergebnis zur Position

Betriebsfremde sonstige Netto-Erträge (-Ausgaben) umgestellt. Alle

vorherigen Berichtszeiträume wurden so umgestaltet, dass sie mit der

aktuellen Darstellung in der Zusammengefassten konsolidierten Gewinn-

und Verlustrechnung und den anderen auf den folgenden Seiten

aufgeführten Geschäftszahlen übereinstimmen.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

mit ca. 28.450 Mitarbeitern ist in über 90 Ländern vertreten und

betreibt ein Netzwerk von ca. 710 Standorten für Produktion, Service,

Forschung und Entwicklung und Schulung. Weitere Informationen finden

Sie unter http://www.weatherford.com und folgen Sie Weatherford auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp).



Telefonkonferenz



Am 29. Oktober 2018 um 8.30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 7.30 Uhr

Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz

veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu

besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, die Telekonferenz live auf

der Unternehmenswebsite zu verfolgen. Dort können sie sich auch einen

Überblick über die entsprechenden Unterlagen zur Präsentation

verschaffen. Einzelheiten zur Telekonferenz sowie

Präsentationsmaterial finden Sie unter https://www.weatherford.com/en

/investor-relations/investor-presentations. Eine Aufzeichnung und ein

Transkript der Telefonkonferenz werden kurz nach deren Abschluss in

der Rubrik Investor Relations auf der Website zur Verfügung stehen.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung und die in dieser Bekanntmachung

angekündigte Telefonkonferenz können zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem

den nicht GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven

Steuersatz, die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen

bezüglich der Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen

des Unternehmens. Sie werden im Allgemeinen mit den Worten "glauben"

"planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "vorausblicken",

"budgetieren", "beabsichtigen", "Strategie", "Plan", "Leitlinie",

"können", "sollen" "werden", "würde", "wird", "wird weiterhin", "wird

wahrscheinlich dazu führen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet,

obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden

Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen

Überzeugungen der Geschäftsführung von Weatherford und unterliegen

erheblichen Risiken, Mutmaßungen und Unsicherheiten. Falls einer oder

mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich

zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die

tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser werden außerdem darauf

hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Prognosen sind, die

nennenswert von den tatsächlichen künftigen Ereignissen oder

Ergebnissen abweichen können. Dies hängt unter anderem mit möglichen

Änderungen der erwarteten Effizienzsteigerungen und

Kosteneinsparungen, die mit unseren Plänen zur Umgestaltung, dem

Abschluss potenzieller Veräußerungen sowie Änderungen des Timings bei

den Ausgaben und Zahlungen durch unsere Klienten und Kunden in

Verbindung stehen, zusammen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des

Weiteren von den im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31.

Dezember 2017 zu Ende gegangene Jahr auf Formular 10-K und in anderen

von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren

beeinflusst. Wir verpflichten uns nicht, irgendwelche

zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren,

sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder

anderweitig, außer in dem Maße, in dem es von

US-Bundeswertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.



Weatherford International

plc

Zusammengefasste

konsolidierte Gewinn- und

Verlustrechnung

(Ungeprüft)

(In Millionen, mit Ausnahme

der Beträge je Aktie)

Drei Neun

Monate zum Monate zum

30.09.2018 30.09.2017

30.09.2018 30.09.2017

Umsätze:

Westliche Hemisphäre $ 762 $

767 $ 2.287 $ 2.178

Östliche Hemisphäre 682 693

2.028 2.031

Summe Umsätze 1.444 1.460

4.315 4.209

Betriebsergebnis (Verlust):

Westliche Hemisphäre 78 3

152 (78)

Östliche Hemisphäre 38 (10)

73 (91)

Segmentbetriebsergebnis 116 (7)

225 (169)

(Verlust):

Verwaltungsaufwand (31) (28)

(101) (94)

Kosten für Umstrukturierung (27) (34)

(90) (140)

und Konzernumbau

Sonstige Kosten, netto (71) (1)

(159) (26)

Summe Betriebsverlust (13) (70)

(125) (429)

Sonstige Erträge

(Ausgaben):

Zinsaufwand, netto (156) (148)

(457) (427)

Anleiherückkäufe und - -

(34) -

Rückkaufprämien

Marktpreisanpassung 11 (7)

67 58

ausstehender Optionsscheine

Kosten für (8) -

(45) -

Währungsabwertungen

Sonstige Erträge (6) (1)

(21) 14

(Ausgaben), netto

Nettoverlust vor (172) (226)

(615) (784)

Ertragssteuern

Ertragssteuerrückstellungen (22) (25)

(80) (75)

Nettoverlust (194) (251)

(695) (859)

Auf Minderheitsanteile 5 5

13 16

entfallender Nettogewinn

Auf Weatherford $ (199) $

(256) $ (708) $ (875)

entfallender Nettoverlust

Auf Weatherford

entfallender Verlust je

Aktie:

Unverwässert und verwässert $ (0,20) $

(0,26) $ (0,71) $ (0,88)

Gewichtete

durchschnittliche Anzahl

ausstehender Aktien:

Unverwässert und verwässert 998 990

996 989



Weatherford

International plc

Ausgewählte Daten der

Gewinn- und

Verlustrechnung

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Drei

Monate zum

30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018

31.12.2017 30.09.2017

Umsätze:

Westliche Hemisphäre $ 762 $

769 $ 756 $ 759 $ 767

Östliche Hemisphäre 682 679

667 731 693

Summe Umsätze $ 1.444 $

1.448 $ 1.423 $ 1.490 $ 1.460

Drei

Monate zum

30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018

31.12.2017 30.09.2017

Betriebsergebnis

(Verlust):

Westliche Hemisphäre $ 78 $

50 $ 24 $ (35) $ 3

Östliche Hemisphäre 38 19

16 (48) (10)

116 69

40 (83) (7)

Segmentbetriebsergebnis

(Verlust):

Verwaltungsaufwand (31) (34)

(36) (36) (28)

Kosten für (27) (38)

(25) (43) (34)

Umstrukturierung und

Konzernumbau

Sonstige Kosten, netto (71) (70)

(18) (1.579) (1)

Summe Betriebsverlust $ (13) $

(73) $ (39) $ (1.741) $ (70)

Drei

Monate zum

30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018

31.12.2017 30.09.2017

Umsätze Produkt- und

Servicelinie (a ):

Fertigung $ 383 $

394 $ 381 $ 408 $ 381

Komplettierung 303 303

294 339 320

Bohrung und Messung 357 341

358 349 347

Bohrlochkonstruktion 401 410

390 394 412

Summe Umsätze Produkt- $ 1.444 $

1.448 $ 1.423 $ 1.490 $ 1.460

und Servicelinie

Drei

Monate zum

30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018

31.12.2017 30.09.2017

Abschreibungen und

Wertberichtigungen:

Westliche Hemisphäre $ 46 $

56 $ 60 $ 80 $ 89

Östliche Hemisphäre 81 84

86 109 108

Konzern 1 4

1 1 2

Summe Abschreibungen $ 128 $

144 $ 147 $ 190 $ 199

und Wertberichtigungen



(a) Fertigung umfasst

künstliche

Fördersysteme,

Stimulation und Testing

sowie

Produktionssysteme.

Komplettierung umfasst

Komplettierungssysteme,

Auskleidungssysteme und

Zementierungsprodukte.

Bohrung und Messung

umfasst

Bohrdienstleistungen,

gesteuerte

Druckbohrung, Surface

Logging Systeme,

Wireline Services und

Reservoir Solutions.

Bohrlochkonstruktion

umfasst Tubular Running

Services, Intervention

Services, Bohrwerkzeuge

und Mietausrüstung

sowie Bohranlagen an

Land.



Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den

allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP). Die

Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass

gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse

(im Sinne von Bestimmung G und Artikel 10(e) von Bestimmung S-K der

US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzen dieser Finanzinformationen erhöhen

und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen

Ergebnissen und denen früherer Zeiträume sowie Vergleiche mit anderen

Marktteilnehmern ermöglichen. Die in den nachstehenden Tabellen

aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz

für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen

Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder

sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen

Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in

Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.



Weatherford International

plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen

(Ungeprüft)

(In Millionen, mit Ausnahme

der Beträge je Aktie)

Drei Neun

Monate zum Monate zum

30.09.2018 30.06.2018

30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017

Betriebsverlust:

GAAP-konformer $ (13) $

(73) $ (70) $ (125) $ (429)

Betriebsverlust

Kosten für Umstrukturierung 27 38

34 90 140

und Konzernumbau (a)

Wertminderungen, 71 70

1 159 26

Abschreibungen auf

Vermögenswerte und andere

(b)

Nicht GAAP-konforme 98 108

35 249 166

betriebliche Anpassungen

Nicht GAAP-konformer $ 85 $

35 $ (35) $ 124 $ (263)

bereinigter Betriebsgewinn

(Verlust)

Verlust vor Ertragssteuern:

GAAP-konformer Verlust vor $ (172) $

(233) $ (226) $ (615) $ (784)

Ertragssteuern

Nicht GAAP-konforme 98 108

35 249 166

betriebliche Anpassungen

Anleiherückkäufe und - -

- 34 -

Rückkaufprämien (c)

Marktpreisanpassung (11) (10)

7 (67) (58)

ausstehender Optionsscheine

Gewinne aus - -

(7) - (47)

leistungsorientierten

Pensionsplänen (d)

Kosten für 8 11

- 45 -

Währungsabwertungen (e)

Nicht GAAP-konforme $ 95 $

109 $ 35 $ 261 $ 61

Anpassungen vor Steuern

Nicht GAAP-konformer Verlust $ (77) $

(124) $ (191) $ (354) $ (723)

vor Ertragssteuern

Ertragssteuerrückstellungen:

GAAP-konforme $ (22) $

(26) $ (25) $ (80) $ (75)

Ertragssteuerrückstellungen

Steuerlicher Effekt auf 1 (1)

- - (7)

nicht GAAP-konforme

Anpassungen

Nicht GAAP-konforme $ (21) $

(27) $ (25) $ (80) $ (82)

Ertragssteuerrückstellungen

Auf Weatherford entfallender

Nettoverlust:

GAAP-konformer Nettoverlust $ (199) $

(264) $ (256) $ (708) $ (875)

Nicht GAAP-konforme 96 108

35 261 54

Anpassungen abzüglich

Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (103) $

(156) $ (221) $ (447) $ (821)

Nettoverlust

Auf Weatherford entfallender

verwässerter Verlust je

Aktie:

GAAP-konformer verwässerter $ (0,20) $

(0,26) $ (0,26) $ (0,71) $ (0,88)

Verlust je Aktie

Nicht GAAP-konforme 0,10 0,10

0,04 0,26 0,05

Anpassungen abzüglich

Steuern

Nicht GAAP-konformer $ (0,10) $

(0,16) $ (0,22) $ (0,45) $ (0,83)

verwässerter Verlust je

Aktie

GAAP-konformer effektiver (12) % (11)

(11) % (13) % (10)

Steuersatz (f) %

%

Nicht GAAP-konformer (26) % (22)

(13) % (22) % (11)

effektiver Steuersatz (g) %

%



(a) Repräsentiert die Ausgaben

für

Trennungsentschädigungen,

Konzernumbau und die

Aufgabe von Anlagen 2018.

(b) Repräsentiert

Abschreibungen auf

langlebige

Vermögensgegenstände,

andere Wertminderungen von

Anlagevermögen und Kosten

für Lagerbestände,

teilweise aufgewogen durch

Gewinne aus dem Kauf der

Restanteile eines Joint

Venture, Verkäufen von

Anlagen und einer

Verringerung der

Sicherheitsrücklagen für

einen Altvertrag im Jahr

2018.

(c) Repräsentiert einen

Anleiherückkauf bzw. eine

Rückkaufprämie auf ein

Anleihenrücknahmeangebot

unserer mit 9,625 %

verzinsten vorrangigen

Anleihen.

(d) Repräsentiert den Gewinn

aus dem ergänzenden

Rentenzahlungsplan für

Führungskräfte, der von den

Nicht GAAP-konformen

betrieblichen Anpassungen

zu den Betriebsfremden

sonstigen Erträge

(Ausgaben), netto, unter

Berücksichtigung der

rückwirkenden Übernahme der

neuen

Rechnungslegungsstandards

für Pensionszahlungen im

ersten Quartal 2018,

umgestellt wurde.

(e) Repräsentiert die

Währungsabwertungen beim

angolanischen Kwanza und

beim venezolanischen

Bolivar.

(f) Der GAAP-konforme effektive

Steuersatz entspricht den

GAAP-konformen

Ertragssteuerrückstellungen

geteilt durch GAAP-konforme

Einnahmen vor Steuern in

Tausend gerechnet.

(g) Der nicht GAAP-konforme

effektive Steuersatz

entspricht den nicht

GAAP-konformen

Ertragssteuerrückstellungen

geteilt durch nicht

GAAP-konforme Einnahmen vor

Steuern in Tausend

gerechnet.



Weatherford International

plc

Überleitung der

GAAP-konformen zu nicht

GAAP-konformen

Finanzkennzahlen - EBITDA

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Drei Neun

Monate zum Monate zum

30.09.2018 30.06.2018

30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017

Auf Weatherford $ (199) $

(264) $ (256) $ (708) $ (875)

entfallender Nettoverlust

Auf Minderheitsanteile 5 5

5 13 16

entfallender Nettogewinn

Nettoverlust (194) (259)

(251) (695) (859)

Zinsaufwand, netto 156 152

148 457 427

Ertragssteuerrückstellungen 22 26

25 80 75

Abschreibungen und 128 144

199 419 611

Wertberichtigungen

EBITDA 112 63

121 261 254

Sonstige Anpassungen auf

(Erträge) Ausgaben:

Marktpreisanpassung (11) (10)

7 (67) (58)

ausstehender Optionsscheine

Anleiherückkäufe und - -

- 34 -

Rückkaufprämien

Kosten für 8 11

- 45 -

Währungsabwertungen

Sonstige (Erträge) 6 7

1 21 (14)

Ausgaben, netto

Kosten für Umstrukturierung 27 38

34 90 140

und Konzernumbau

Wertminderungen, 71 70

1 159 26

Abschreibungen auf

Vermögenswerte und andere

Bereinigtes EBITDA $ 213 $

179 $ 164 $ 543 $ 348



Weatherford

International plc

Ausgewählte

Bilanzdaten

(Ungeprüft)

(In Millionen)

30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018

31.12.2017 30.09.2017

Aktiva:

Barbestand und $ 393 $ 415

$ 459 $ 613 $ 445

zahlungswirksame

Mittel

Forderungen, 1.155 1.167

1.100 1.103 1.236

netto

Lagerbestände, 1.097 1.143

1.225 1.234 1.752

netto

Zur Veräußerung 618 489

369 359 935

gehaltene

Vermögenswerte

Immobilien, 2.157 2.273

2.580 2.708 3.989

Anlagen und

Ausrüstung, netto

Firmenwert und 2.824 2.837

2.968 2.940 2.575

immaterielle

Vermögenswerte,

netto

Passiva:

Verbindlichkeiten 728 754

809 856 815

Zur Veräußerung 49 - -

- 54

gehaltene

Schulden

Kurzfristige 396 295

153 148 391

Darlehen und der

fällige Anteil

langfristiger

Verbindlichkeiten

Langfristige 7.626 7.634

7.639 7.541 7.530

Verbindlichkeiten

Eigenkapital:

Summe (1.508) (1.312)

(898) (571) 1.384

Eigenkapital (a)



(a) Am 1. Januar 2018 haben

wir den

Rechnungslegungsstandard

im Zusammenhang mit

Steuern auf interne

Transfers von nicht zum

Bestand gehörenden

Vermögenswerten auf

einer angepassten,

rückwirkenden Basis

übernommen, und die

Auswirkung dieser

Übernahme bestand darin,

dass die zuvor

ausgewiesenen

Vorsteuerzahlungen als

Anpassung auf die

Gewinnrücklagen

ausgewiesen wurden.

Darüber hinaus haben wir

den

Rechnungslegungsstandard

für die

Umsatzrealisierung

übernommen und den

kumulativen Effekt der

vollzogenen

Veränderungen in unsere

zusammengefasste Bilanz

als Bereinigung der

Gewinnrückstellungen

eingestellt.



Weatherford

International plc

Nettoverschuldung (a)

(Ungeprüft)

(In Millionen)

Veränderungen der

Nettoverschuldung im

Dreimonatszeitraum mit

Ende zum 30.09.2018:

Nettoverschuldung zum $

(7.514)

30.06.2018 (a)

Betriebsverlust (13)

Abschreibungen und 128

Wertberichtigungen

Investitionsaufwand für (43)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Investitionsaufwand für (12)

zur Veräußerung

gehaltene

Vermögenswerte

Erlöse aus dem Verkauf 20

von

Vermögensgegenständen

Erwerb von (4)

immateriellen

Vermögenswerten

Verminderung des 8

Umlaufvermögens (b)

Sonstige (14)

Investitionstätigkeiten

Gezahlte Ertragssteuern (21)

Zinsaufwand (156)

Sonstiges (8)

Nettoverschuldung zum $

(7.629)

30.09.2018 (a)

Veränderungen der

Nettoverschuldung im

Neunmonatszeitraum mit

Ende zum 30.09.2018:

Nettoverschuldung zum $

(7.076)

31.12.2017 (a)

Betriebsverlust (125)

Abschreibungen und 419

Wertberichtigungen

Investitionsaufwand für (111)

Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Investitionsaufwand für (30)

zur Veräußerung

gehaltene

Vermögenswerte

Erlöse aus dem Verkauf 70

von

Vermögensgegenständen

Erwerb von (11)

immateriellen

Vermögenswerten

Sonstige (28)

Investitionstätigkeiten

Zunahme des (158)

Umlaufvermögens (b)

Rückstellungen für (24)

Rechtsstreitigkeiten

und Vergleiche

Gezahlte Ertragssteuern (87)

Zinsaufwand (439)

Sonstiges (29)

Nettoverschuldung zum $

(7.629)

30.09.2018 (a)

Zusammensetzung der 30.09.2018 30.06.2018

31.12.2017

Nettoverschuldung (a)

Barmittel $ 393 $

415 $ 613

Kurzfristige Darlehen (396) (295)

(148)

und der fällige Anteil

langfristiger

Verbindlichkeiten

Langfristige (7.626) (7.634)

(7.541)

Verbindlichkeiten

Nettoverschuldung (a) $ (7.629) $

(7.514) $ (7.076)



(a) Bei der Angabe

"Nettoverschuldung"

handelt es sich um

Schulden abzüglich

der Barmittel. Die

Geschäftsleitung

ist der Meinung,

dass diese Angabe

nützliche

Informationen über

unseren

Verschuldungsgrad

bietet, da sie

Barmittel

berücksichtigt, die

zur Rückzahlung von

Schulden verwendet

werden könnten.

(b) Das Umlaufvermögen

ist definiert als

die

zahlungswirksamen

Veränderungen der

Forderungen und

Lagerbestände

abzüglich der

Verbindlichkeiten.



