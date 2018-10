In der vergangenen Woche wurde die Aixtron-Aktie auch weiter ohne Gnade von den Anlegern verkauft. Der bereits im Frühjahr nach dem Hoch vom 19. März bei 19,70 Euro begonnene dynamische Abwärtstrend setzte sich damit unbarmherzig fort. Im Tief wurde die Aktie am Mittwoch bis auf 7,50 Euro abverkauft.

Der Donnerstag brachte einen stärkeren Anstieg bis in den Bereich von 8,40 Euro, der am Freitag von den Bullen mit Mühe verteidigt werden konnte. Auch der Handelsstart am Montag verlief in dieser ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...