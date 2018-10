AT&S konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung erzielen. CEO Andreas Gerstenmayer: "Die aktuelle Geschäftsentwicklung bestätigt die Strategie der AT&S. Die Fortsetzung unseres Wachstumskurses zeigt die erfolgreiche Positionierung in den von AT&S bedienten Märkten. Dabei können wir an der steigenden Nachfrage nach IC- Substraten, besonders im technologisch hochwertigen Bereich partizipieren. Auch die operative Performance in den Werken entwickelt sich sehr gut. Damit festigen wir unsere Position als eines der weltweit Top-3-Unternehmen bei High- End-Verbindungslösungen". Der Umsatz wurde um 6,4 % von 485,7 Mio. Euro auf 516,9 Mio. Euro gesteigert und hat damit, den Angaben zufolge, den ...

