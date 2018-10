Die Omni-2000-Studie von OrderDynamics bewertet die Omni-Channel-Angebote von mehr als 2.000 Einzelhändlern weltweit

OrderDynamics, Entwickler des weltweit fortschrittlichsten gebrauchsfertigen verteilten Bestellmanagement-Systems (Distributed Order Management, DOM), gab heute neue Forschungsergebnisse bekannt. Die Omni-2000 Studie: Global beleuchtet die Omni-Channel-Serviceangebote von mehr als 2.000 Einzelhändlern weltweit. Dieser Bericht ist eine Fortsetzung und Erweiterung der 2017 vom Unternehmen durchgeführten Omni-1000-Studie.

Die wichtigsten Ergebnisse umfassen, dass weniger als die Hälfte der Einzelhändler Käufern Zugang zu Informationen zu grundlegenden Lagerbeständen bietet. Von über 2.000 Einzelhändlern zeigen nur erschreckende 38,1 der grundlegenden Lagerbestände auf Produktseiten veröffentlichen. Ein genauer Vergleich mit dem Vorjahr ergab einen Rückgang der Sichtbarkeit aktiver Online-Lagerbestandsinformationen um 30,7 %. Das ist ein beunruhigender Rückgang in einer Branche, die große Veränderungen erlebt. Die passiven Lagerbestände spielen bei diesem Rückgang eine Rolle. Im Gegensatz zu aktiven Lagerbeständen signalisiert der passive Ansatz nur, dass Waren nicht vorrätig sind.

Basierend auf Daten, die von Einzelhändlern in einer Vielzahl von Branchen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien, Frankreich, Deutschland und Österreich gesammelt wurden, ergab der Bericht:

37,6 der Einzelhändler bieten heute Click Collect an.

34,8 der BOPIS-Händler verpflichten sich, Bestellungen innerhalb von 24 Stunden bereitzustellen.

72,6 der Omni-Channel-Einzelhändler bieten BORIS (Buy Online, Return In-Store) an.

11,4 der Omni-Channel-Händler haben eine für mobilen Handel optimierte Website.

Zum zweiten Mal in Folge ist das Vereinigte Königreich das führende Land bei Click Collect, wobei 64 der Einzelhändler den Service anbieten. In Übereinstimmung mit den Omni-1000-Ergebnissen des letzten Jahres liegen die USA an letzter Stelle der bewerteten Ländern, wobei nur 27,5 der Einzelhändler BOPIS anbieten. Über 69 der Verbraucher geben an, dass sie Omni-Channel-Einzelhandel ausprobiert haben und wünschen sich mehr davon. Somit verpassen Einzelhändler eine Werbemöglichkeit. Darüber hinaus bewerben nur 57,1 der Einzelhändler, die den Service anbieten, diesen auf der Startseite ihrer Website.

"Um den Umsatz zu steigern und Kunden zu binden, müssen Omni-Channel-Einzelhändler den Kunden heute Klarheit bieten", sagt Nick McLean, CEO von OrderDynamics. "Omni-2000 zeigt, in welchen Bereichen Einzelhändler stark sind und in welchen sie bei vielen Kennzahlen Mängel aufweisen. Ob mangelhafte Bestandsinformationen oder allgemeines Servicebewusstsein über Cross-Channel-Vertrieb, dies sind Möglichkeiten, sich den Kundenwünschen anzunähern. OrderDynamics hofft, dass Einzelhändler diese Bewertungen nutzen können, um ihr eigenes Geschäft zu verbessern."

