Schauspieler Sylvester Groth arbeitet inzwischen lieber für Streamingportale wie "Amazon Prime" und "Netflix" als für klassische Sender. "Streamingportale bieten die besten Bedingungen für die Filmschaffenden", sagte Groth den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).

Sie redeten einem nicht rein. "Sie haben Vertrauen in die Künstler, die sie engagiert haben", so der Schauspieler weiter. "Beim klassischen Fernsehen reden viele, viele Entscheidungsträger mit und es gibt viele Drehbuchfassungen, die selten besser werden", so Groth. Derzeit ist Groth in der Serie "Deutschland 86" bei "Amazon Prime" zu sehen.