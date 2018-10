Düsseldorf (ots) - Der CDU Wirtschaftsrat hat sich hinter die Kandidatur von Friedrich Merz um den Parteivorsitz gestellt. "Mit Friedrich Merz erweitert sich das Feld um einen aussichtsreichen, attraktiven Kandidaten, der schon als Fraktionsvorsitzender immer alle verschiedenen innerparteilichen Positionen gut integrieren konnte", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Der Wirtschaftsrat sieht Merz zudem als geeignet an, verloren gegangene Wähler zur CDU zurückzuholen. "Es sind mitnichten nur die Zuwanderungspolitik und die innere Sicherheit, sondern auch die mangelhafte Ausrichtung auf die Soziale Marktwirtschaft, die Unionswähler seit 2013 in verschiedene Richtungen getrieben hat", betonte Steiger.



