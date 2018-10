Düsseldorf (ots) - Der Chef der Senioren-Union, Otto Wulff, hat in der Debatte um die Neuwahl des CDU-Parteichefs gefordert, dass der oder die Neue an der Spitze der Partei mit Merkel zusammenarbeiten können muss. "Wir brauchen jemanden an der Parteispitze, der oder die mit der Kanzlerin zusammenarbeiten kann. Einen Streit, wie wir ihn zwischen Merkel und Seehofer erlebt haben, können wir nicht noch einmal gebrauchen", sagte Wulff der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch).



