Sicherheitsfunktionen von ExaGrid isolieren kritische Backup-Daten gegen böswillige Angriffe

ExaGrids hyperkonvergierter Sekundärspeicher für Backup-Systeme wurde im Cheshire Medical Center, das ExaGrid für Backup-Sicherung und Schutz gegen Datenverlust gewählt hatte, dem ultimativen Test unterzogen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181030006225/de/

ExaGrid Provides Quick Recovery of 100% of Data After Virus Hits Servers at Medical Center (Photo: Business Wire)

Das Cheshire Medical Center ist mit dem Dartmouth-Hitchcock Health-System verbunden. Die Klinik befindet sich im US-Bundesstaat New Hampshire und bietet primäre Gesundheitsversorgung, fachärztliche Versorgung, chirurgische Dienstleistungen und stationäre Akutversorgung.

Nachdem das Klinikzentrum ExaGrid als Backup-Ziel für seine zu 98 Prozent virtualisierte IT-Umgebung installiert hatte, konnte Systemverwalter Scott Tilton die von ExaGrid bereitgestellte Notfallwiederherstellung aus erster Hand erleben, als mehrere der größeren Server der Klinik mit einem Virus infiziert wurden. "Die Daten wurden aus dem ExaGrid-System ohne jegliche Datenverluste komplett wiederhergestellt und in kürzester Zeit in einem provisorischen Depot abgelegt, bevor wir den Virus selbst kurieren konnten. Sobald dieser beseitigt war, brachten wir die wiederhergestellten Daten an den richtigen Standort, was uns enorm viel Zeit gespart hat. Früher hätten wir die ganze Nacht daran gesessen, die Daten wiederherzustellen, aber dank ExaGrid war das nicht nötig es ist ein superschnelles System!"

Bösartige Malware-Attacken sind die Hauptsorge von IT-Mitarbeitern, insbesondere denjenigen, denen vertrauliche Informationen anvertraut wurden. Darum ist es besonders wichtig, Backup-Dateien von derartigen Bedrohungen zu isolieren, da sie unter Umständen die letzte Verteidigungslinie darstellen. "Angesichts all der Virusangriffe gibt es heute sehr viele Sorgenpunkte. Manche Krankenhäuser mussten sogar Lösegeld bezahlen, um ihre Daten zurückzuerhalten! Zum Glück brauche ich deswegen keine schlaflosen Nächte zu verbringen. Die eingebauten Sicherheitsfunktionen von ExaGrid begrenzen den Zugriff auf lediglich dasjenige Gerät, das die Sicherung vornimmt. Infektionen werden meistens von Arbeitsstationen oder PCs aus verbreitet, aber weil ExaGrid nur ganz spezifische vorgegebene Anbindungen erlaubt, können Viren nicht in das Backup-System eindringen", so Tilton.

Lesen Sie die vollständige Kundenerfolgsgeschichte des Cheshire Medical Center, um mehr über dessen Einsatz von ExaGrid zu erfahren.

ExaGrid veröffentlichte über 370 Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensreferenzen, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Sektor zusammen. Diese Berichte veranschaulichen die Zufriedenheit der Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid. Kunden erklären übereinstimmend, dass das Produkt nicht nur das beste seiner Klasse ist, sondern dass es auch "einfach funktioniert".

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was ExaGrid-Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181030006225/de/

Contacts:

ExaGrid

Christine Murphy, 508-898-2872, App. 248

cmurphy@exagrid.com